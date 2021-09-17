藍：政府掌控媒體 恐變政媒合一獨裁怪獸

文化部公布公共電視法修正草案，引發爭議。（本報資料照片）

新版公共電視法修正草案引發爭議，民眾黨立委高虹安表示，執政黨雖高喊黨政軍退出媒體，但不必特別去看「公有」媒體，只要從幾家「民間」媒體業者和執政黨的互動，就可看出沒有退出的事實。

國民黨 主席江啟臣質疑，民進黨 政府掌控媒體的動作已無所不用其極，將使台灣 新聞自由度的評比持續下滑，甚至變成「政媒合一的獨裁怪獸」。

時力立委王婉諭表示，公共電視董事難產問題一直存在，但不該用降低門檻、「頭痛醫頭腳痛醫腳」方式，而是要盤點檢討全面性問題，另媒體應有獨立性，不宜由官派決定董事長。

國民黨首席副書記長萬美玲說，當初民進黨在野時要求黨政軍要退出媒體，結果現在執政後，反而想盡各種辦法要控制媒體，從國際影音平台硬是以限制性招標的方式交由不擅影音的中央社來執行，就已經明目張膽在做，這次公視法修法更是直接不演了，不僅調降公視董監事當選門檻，甚至還直接想控制董事長人選，不僅是讓政府黑手伸入公視，根本就是想要完全掌握公視。

文化部公布公共電視法修正草案，有關下修公視董事人數、審查委員會同意門檻，公視董事邱家宜說，先前門檻確實太高，導致第五屆到第七屆董事都難產，她所任的第六屆董事會至今延任近兩年，「太離譜了」；由於延任董事僅屬看守性質，正當性不足，不適合作出重大決策，對公廣集團運作影響很大。

公視董事吳瑪悧說，她對指定董座人選沒有既定立場，但「確實聽起來不那麼好」，應交由社會各界公開討論。理想上，董事長應由董事互相推舉，但就實務面來看，無法否認由黨政關係良好的人擔任董事長，更有助於募款、遊說，對公視爭取經費更有利。

高虹安也指出，公視法確實有修正必要，如預算逐年減至「地板」下限9億，至今未做調整；董事會人數下修為11至15人，則是合理的數字，任命通過門檻從四分之三變三分之二，可以再討論，前提是不可以簡單多數決；若由行政院長直接指定董事長，也不夠保障公視獨立性，更不符合超越黨派共屬全民的精神。

立法院民進黨籍教育委員會召委張廖萬堅說，他支持董監事審查委員會從四分之三憲法門檻降為三分之二門檻，過去門檻太高，又有少數立委杯葛，導致屆期都選不出董監事，本來就是門檻運作的問題。至於行政院指定董事長，不一定是政治黑手介入，也可能是要求「權責相符」，不見得是壞事，但修正案來立法院後仍可再討論。