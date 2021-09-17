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開學帶動復甦後繼無力 台無薪假回升至3.79萬人

記者江睿智／台北17日電
勞動部16日公布本期有3638家、3萬7929人放無薪假，比上期增加181家、2166人，其中以住宿餐飲業人數增加近千人最多。（本報資料照片）
勞動部16日公布本期有3638家、3萬7929人放無薪假，比上期增加181家、2166人，其中以住宿餐飲業人數增加近千人最多。（本報資料照片）

無薪假又增溫。勞動部昨日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有3638家、3萬7929人實施無薪假，一周內增加181家、2166人，勞動部分析，重災區仍是住宿及餐飲業，主要是目前還是二級警戒狀態，民眾認為防疫優先，減少外出消費所致。

文化大學勞動暨人力資源教授李健鴻認為，隨著指揮中心持續鬆綁防疫措施，以及振興五倍券上路，可預期無薪假情勢應會朝降溫方向走，主計總處調查受雇員工人數亦已回升；惟去年振興券實施正逢暑假，因此帶動一波報復性消費，今年振興五倍券實施是在10月，正逢觀光旅遊淡季，因此，今年較無法期待報復性消費，因此對於內需產業復甦的力道會不夠強勁。

隨著國中小學9月開學，帶動各行各業復甦，無薪假上周大幅減少近2.3萬人，但是昨日發布最新統計，無薪假情勢未見持續下降，反而增加2166人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，因為無薪假實施以三個月為一期，每月8日發布統計都會較其他周減少，之後勞資雙方若協商仍要繼續實施無薪假並通報，就會反映在16日統計上。 

王金蓉表示，目前實施無薪假前三大行業，依序為住宿餐飲業、支援服務業（含旅行社）、及批發零售業等三個行業，都是持續受到疫情衝擊所致。無薪假情勢難免起起伏伏，但隨著疫情受到控制，以及振興五倍券上路，長期還是往降溫方向走。

勞動部統計顯示，這期以住宿餐飲業目前仍有674家、1萬4117人實施無薪假，一周內增加32家、959人，包括有二家餐飲連鎖店各通報100多人實施無薪假。

支援服務業（含旅行）目前有1240家、9052人實施無薪假，一周內增加58家、553人。批發零售業、運輸倉儲業現分別有4351人、3614人實施無薪假，較上一周分別增加約427人及59人。

王金蓉分析，大眾以防疫為優先，在消費上會比較保守，因此住宿餐飲、批發零售業無薪假情勢持續；自去年疫情爆發後，支援服務業實施無薪假向來偏多，今年受到國內外疫情衝擊，所以旅行社減班休閒情況並無太多改善。

疫情 防疫 零售業

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