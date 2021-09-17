鐵漢分局長調職 地方葬禮陣頭歡送 惹來大掃蕩

地方勢力請靈獅陣、蜈蚣鼓歡送分局長，卻沒拿捏好分寸引起警局震怒。（圖：民眾提供）

新竹縣竹東警分局前分局長江建忠昨日被調往宜蘭縣三星 警分局，前天竹東地方人士請來蜈蚣鼓陣歡送他，沒想到同場竟還請來葬禮上用的靈獅、佛祖車，被警方視為挑釁意味濃厚，昨天上午新竹縣警察 局長吳敬田罕見動怒，撂重話「誰作亂就抓誰」，將展開掃黑行動。

據了解，請來陣頭歡送江建忠的是竹東地方上兩大勢力的成員，因為自從2019年江建忠從嘉義竹崎前來竹東就任後，完全不甩地方勢力，甚至因執法嚴格，讓地方勢力在經營事業上，屢屢遭警方干擾，惹得地方上怨聲載道，不過地方勢力卻也不敢造次，只好長期忍氣吞聲。

沒想到這次江建忠將被調走的消息一出，立刻引起地方勢力大為振奮，還私下竊喜「黑暗的時代終於要過去了」，部分成員一時興起才請靈獅陣頭歡送分局長，想大吐不快，卻沒拿捏好分寸玩過頭，樂極生悲，惹到縣警局大為震怒。

據地方知情人士說法，靈獅又稱為白獅，有「白事」之意，因此都只用在葬禮上，這次竟然被拿來歡送分局長，還在分局前放炮、敲鑼打鼓，更有送葬佛祖車繞場，算是十分觸人霉頭的行徑，似乎是要詛咒江建忠官途不順。

警局長吳敬田昨天上午在新任分局長就任典禮上，撂重話「針對不法分子務必斬草除根，絕不容許在新竹縣轄境鬧事，誰作亂就抓誰！」特別指示接任竹東分局長的林明鋒，立刻展開強力掃蕩，要壓制地方勢力囂張氣焰，且警局已經掌握涉事成員身分，將陸續約談。

因為這起事件將起的掃黑行動，據悉，目前地方勢力大老也十分頭疼，對於下屬成員惹出如此大的風波，已經放話嚴加管束，希望平息警局怒火。