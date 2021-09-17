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遭控用人頭詐領助理費 民進黨新北議員周雅玲聲押

記者王怡蓁／新北17日電
民進黨籍三連霸新北市議員周雅玲遭控利用人頭詐領助理費，目前涉貪金額初估上百萬元台幣。（取材自臉書）
民進黨籍三連霸新北市議員周雅玲遭控利用人頭詐領助理費，目前涉貪金額初估上百萬元台幣。（取材自臉書）

民進黨籍三連霸新北市議員周雅玲遭控利用人頭詐領助理費，目前涉貪金額初估上百萬元台幣。新北地檢署昨指揮台北市調查處，兵分五路搜索議員服務處、住所等，並通知周等七名被告及兩名證人到案說明。昨下午由調查官詢問，晚間將周等七人移送地檢署複訊，檢察官認為周涉犯貪汙罪嫌，犯嫌重大，向新北地方法院聲押禁見。這已是第六位新北市議員，因涉及詐領助理費遭檢調搜查。

經過數小時製作筆錄，周雅玲昨晚約10時遭移送到新北地檢署複訊，清晨1時許，檢察官複訊完畢後，認為周犯嫌重大，向新北地院聲押禁見，移送過程中，周頂著一頭亂髮，看起來十分憔悴，面對記者提問不發一語，僅低頭前進。

周雅玲是前立法委員周雅淑的胞妹，曾任台北縣第15、16屆議員。隔了三屆，再次參選，連任新北市第十選區第一至三屆市議員。

檢調日前接獲檢舉，周雅玲疑從多年前就開始利用數名親友當作人頭，詐領助理費，金額初估至少高達上百萬元台幣。

新北地檢署黑金組主任檢察官洪三峯及檢察官楊唯宏，昨指揮台北市調處兵分五路搜索周位於汐止區的議員服務處、住處等五處，查扣手機、平板、存摺及相關文書等物證。

檢察官複訊完畢後，認為周雅玲犯嫌重大，向新北地院聲押禁見。（記者王怡蓁／攝影）
檢察官複訊完畢後，認為周雅玲犯嫌重大，向新北地院聲押禁見。（記者王怡蓁／攝影）

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