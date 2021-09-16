上半年虧2.5億 傳微風圖減租求生

疫情衝擊，精品百貨微風集團上半年破紀錄大虧2.54億台幣，近期更傳出微風積極尋求房東降租求生存。(本報資料照片)

今年5月台灣疫情 大爆發，百貨營運大受衝擊，精品百貨微風集團上半年破紀錄大虧2.54億元(台幣，下同，約909萬美元)，近期更傳出微風積極尋求房東 降租求生存。對此微風昨表示，「礙於與房東雙方簽有保密協議，無法多做回應。」據了解，壽險房東已逐步降租，但若疫情不改善、人潮回不來，營運壓力恐難馬上消除。

微風集團目前十館全都集中在台北市，同時更有如台北車站、台大醫院、三軍總醫院等五個據點以美食廣場形式為主的據點，其餘各館餐飲比例也不低，因此三級警戒期間內用全面中止後，微風營運更是雪上加霜。

據了解，微風今年第一季就虧了近2000萬元，第二季虧損擴大至2.35億元，累計上半年虧損超過2.5億元；過去微風在激烈競爭環境中仍能獲利，這次卻不敵疫情，市場也傳出微風董事長廖鎮漢幾乎24小時不睡覺，並積極奔走，希望房東降租。

但是否有尋求降租，微風低調表示，與房東有保密協議，因此不便透露。而百貨業內人士表示，今年所有百貨業績表現都比去年衰退，也都向房東要求能夠降租以共體時艱，「有些有正面回應，但有些也不願意，但無論如何，百貨都在咬牙苦撐等待復甦。」

微風信義店的房東國泰人壽表示，從去年4月疫情剛發生時，就率先針對飯店、影城、航空公司、旅行社等衝擊較大產業逐步降租，希望協助租客度過難關。對於微風信義店，於疫情期間視營業衰退幅度，評估進行租金調降。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽日前也透露，從5月中開啟三級的疫情期間，百貨因為有確診者足跡而閉館消毒的天數共21天，因此每天都睡不好。據了解，新光三越每閉館1天，損失就是數百萬台幣。

但微風也說，在百貨虧損之外，集團的轉投資如阿舍食品，卻在疫情下逆勢成長，去年銷售超過1億包，今年至今銷售已經超過去年全年，這方面的挹注並未認列在百貨財報內，因此以整個集團來說，虧損並沒有那麼多。

微風更說，靠著微風精品線上的加持，以及8月降成二級警戒後報復性消費爆發，當月就獲利近4000萬，對於接續的周年慶檔期及政府即將發放5倍券帶動的消費潮有信心。