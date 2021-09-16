聞台積電起舞 高雄再現搶地潮

台積電擬前往高雄設廠，引爆房市搶地潮。在高雄市中華三路、七賢二路口，曾有市民掛出「跪求台積電投資高雄」看板，如今成為真實話題。(本報資料照片)

台積電 帶旺房市，前往高雄設廠都還沒動土，周邊土地已水漲船高。高雄市地政局昨標售土地，釋出20標24筆土地，總底價約15億元(台幣，下同，約5300萬美元)，不僅吸引95封標單競標，創下縣市合併以來最高標封數，其中楠梓區土地還出現大手筆加價，得標總價超出底價1倍，且傳出有建商「封盤」坐等利多實現，甚至部分地主也惜售，「愈晚賣愈值錢」已成共識。

高雄市地政局昨舉行第3季土地標售，最終共18標土地順利脫標，整體溢價率41.17%，市庫總進帳約21億元。

最引人注目的是，楠梓區援中段一小段839坪商用土地，底價約2.6億元，最終由華雄建設以負責人劉文城名義，以每坪64.2萬、總價5.3億元拿下，溢價率高達104.5%，成為本季最高總價與溢價雙冠王。

受疫情影響，高雄第二季土地暫停標售，暌違半年再度釋出多筆精華地，讓競標熱度更為激烈；台灣 房屋集團彙整高雄市土地標售紀錄，本季亦有多筆超越同區段的歷史最高單價，除了楠梓援中段，其他包括鳳山保成段、小港孔鳳段等，均已改寫區段紀錄。

此外，高雄科技產業也再添利多，繼台積電擬前進高雄設廠後，內政部土地徵收小組會議昨審議通過「高雄新市鎮第二期發展區（橋頭科學園區）開發案」區段徵收計畫。

橋頭科學園區總面積352.44公頃，開發完成後，將帶動年產值達1000至1800億元，創造7500到1萬1000人就業機會。

營建署表示，預計10月辦理公告，最快年底開放科技廠商先行選地，未來將引進晶圓製造、封測、材料及設備、航太與智慧機械等高科技工業，預計將串聯起南台灣創新產業，形成新興科技產業廊帶。

市場人士說，高雄新市鎮以往建案每坪十幾萬元都賣得辛苦，去年高雄市長陳其邁積極力推該園區，陸續解決水、電與交通等問題後，房價開始起漲，加上現在又有台積電設廠利多，新建案的房價已突破二字頭。

台灣房屋趨勢中心經理陳定中分析，傳出台積電擬前進高雄設廠，投資 人跟著聞「積」起舞，包括楠梓地區周邊的土地，都再度漲聲響起，部分地主暫時有封盤惜售的現象，投資人唯恐一地難求，遂把握本次標售機會，積極追價搶地卡位。