高雄氣爆案定讞 公僕入獄 廠商無罪

2014年高雄氣爆案釀32死，7年後全案終於定讞。(本報資料照片)

2014年釀32死的高雄氣爆案，一審認定公務員和業者皆有責任，二審逆轉判公務員有罪，但李長榮 化工總裁李謀偉等6人、華運倉儲公司3人均無罪；最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

最高法院昨判高雄市政府時任下水道工程處幫工程司趙建喬3年6月、副工程司楊宗仁2年6月、工程員邱炳文3年6月徒刑定讞。李謀偉等6人、華運3人無罪確定。

2014年7月31日深夜，華運協助榮化用地下管線輸送丙烯時，因管線破洞導致丙烯洩漏多達4噸，引發連環爆炸，造成32人死亡，數百人受傷，市區重要道路嚴重毀損。檢方起訴高雄市政府、榮化、華運共12人。

高雄地院一審依過失致死罪判趙建喬等3人4年10月徒刑、榮化公司6人判4年、華運公司3人判刑4年6月。高雄高分院二審認為，過失責任歸咎於高雄市政府29年前施作排水箱涵未嚴格把關，導致管線破洞，考量與多數被害人和解、積極補償，依過失致死罪判趙建喬3年半、楊宗仁2年半、前工程員邱炳文3年半徒刑。

至於李謀偉等6人、華運公司3人，高雄高分院認定已盡到注意義務，當下無力阻止丙烯洩出，二審一度改判無罪。