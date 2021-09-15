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扁家被放紙袋調查牛步 警分局長記過

台灣新聞組／台南15日電
南市第1警分局長方國璽（左二）自認沒處理好前總統陳水扁家門前牛皮紙袋案件，自請處分。（記者黃宣翰／攝影）
南市第1警分局長方國璽（左二）自認沒處理好前總統陳水扁家門前牛皮紙袋案件，自請處分。（記者黃宣翰／攝影）

前總統陳水扁台南住處9月7日遭放置可疑牛皮紙袋，雖事後查明是烏龍一場，但警方事隔多日才前往關切，陳水扁的兒子陳致中在臉書發文表達不滿，台南市警察局昨天火速發布對第一警分局長方國璽記過兩次，理由是偵辦過程中未報告警察局，也未適時向陳水扁說明偵處進度，方國璽自認事情沒有做好致歉，並自請處分。

台南市長黃偉哲昨天說，一早也接到陳水扁的簡訊，內容跟陳致中臉書的內容一樣，認為警方處理太慢，可疑物品確實可能會讓人以為有心人士想做什麼，雖然警方查證是烏龍一場，但陳水扁在意的應該是警方有沒有掌握相關治安狀況，他尊重陳水扁的看法，且因受到驚擾，已要求警察局長方仰寧、轄區分局長方國璽向陳水扁致意。

前總統陳水扁家外籍女傭拿牛皮紙袋至大樓1樓回收。（記者黃宣翰／攝影）
前總統陳水扁家外籍女傭拿牛皮紙袋至大樓1樓回收。（記者黃宣翰／攝影）

得知方國璽因此被記過兩次，陳致中說，警察是人民的保母，警察的工作都非常辛苦，謝謝台南市警局對此案的重視，不只是本案，對所有的案件都一樣，警方應積極偵辦、查明結果，讓人民安心是最重要的。

有基層員警抱不平認為「處分不符比例原則」，也質疑「對卸任元首禮遇有一定限制，烏龍報案浪費社會與警察人力資源成本，始作俑者沒道歉，竟然還要警察道歉、分局長記過兩次？」

黃偉哲說，要不要處分警察，「不是我一個人說了算」，已把簡訊轉給警方督察系統調查有沒有失職，後續處理也尊重警察。

台南市第一警分局調查，9月1日陳家外籍女傭把先前有人寄給陳水扁的信件牛皮紙袋拿到回收室時，看到有件黃色上衣還可以穿，把衣服放進牛皮紙袋卻忘了拿走，7日晚間被人發現紙袋出現在陳水扁住家樓層的電梯門外附近，雖是烏龍一場，但陳水扁透過陳致中表達不滿警方處理效率，7日請管理中心代為報案，13日傍晚打電話到派出所詢問始知調查結果。

陳水扁 警察 臉書

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