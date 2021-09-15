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收富商翁茂鍾12件襯衫 法官被彈劾

記者丘采薇、賴佩璇／台北15日電
最高行政法院法官鄭小康因涉及收受富商翁茂鍾贈送的襯衫且未迴避審理翁茂鍾所涉案件，遭司法院移送監察院審查，監察院審查會今天通過監察委員林國明、施錦芳提案，彈劾鄭小康。（本報資料照片）
最高行政法院法官鄭小康因涉及收受富商翁茂鍾贈送的襯衫且未迴避審理翁茂鍾所涉案件，遭司法院移送監察院審查，監察院審查會今天通過監察委員林國明、施錦芳提案，彈劾鄭小康。（本報資料照片）

最高行政法院法官鄭小康涉收受富商翁茂鍾贈送襯衫且未迴避審理翁所涉案件，遭司法院移送監察院，監察院審查會昨天通過監察委員林國明、施錦芳提案，彈劾鄭小康。鄭小康昨受訪低調表示尊重。

全案後續將移送懲戒法院審理，依公務員懲戒法規定，案件審查結束前公務員不得申請退休；懲戒處分包括免除職務、撤職、剝奪或減少退休金、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡等。

彈劾案文指出，鄭小康2005年6月、2006年3月及2008年農曆春節前後，三度與翁茂鍾等人飲宴餐會，鄭自稱與翁並無深交，卻於餐會後提供自家地址，自2006年1月起至2015年9月止，於春節、端午節、中秋節前後，無端私下收受翁茂鍾餽贈襯衫，合計12件。

鄭小康曾於2008年擔任台北高等行政法院審判長，審理兩件翁茂鍾公司行政訴訟案，判決雖未對翁茂鍾有利，但未迴避仍予審結，且宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，之後並持續收受餽贈襯衫，行為顯屬不當。

監委林國明、施錦芳說，鄭小康於監察院詢問時稱「襯衫價格低廉，符合正常社交禮俗標準，怡華公司行政訴訟案件無法定迴避事由」，但依「法官社交及理財自律事項」及「法官倫理規範」規定，法官收受餽贈、參與飲宴應酬、社交活動或與他人財物往來，不得損及司法或法官之獨立、公正、中立、廉潔、正直之形象。

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