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瞧不起交大？陽明交通大學新生手冊「大小不一」網罵翻

台灣新聞組／台北14日電
陽明交大陽明校區學生會製作新生手冊，為強調適用台北市陽明校區，文宣上「交通」字樣小於「陽明」。(取材自陽明學生會臉書粉絲專頁)
陽明交大陽明校區學生會製作新生手冊，為強調適用台北市陽明校區，文宣上「交通」字樣小於「陽明」。(取材自陽明學生會臉書粉絲專頁)

國立陽明大學與國立交通大學於今年2月1日起正式合併為「國立陽明交通大學」。但兩方師生似乎還在磨合期，有原交大同學發現，在開學時發給大一新生的手冊，封面「交大」二字慘變縱向的「注音欄」，而「陽明」仍是橫向編排，且二字字型明顯大過「交大」，讓大批網友戰翻學生會。

一名網友於「靠北生科」臉書社群中PO出原版的陽交大新生手冊，封面中「交通」二字比起「陽明」僅有1/4大，乍看之下還以為是注音標示，讓原PO忍不住批評：「瞧不起交大是嗎？」也有網友眼尖發現，學校的招牌也剛好用奇怪的小圖標蓋掉「交大」，「是有沒有這麼不小心？」連校友也不高興。

該文隨即被大批網友關注。不少有才的網友開始發揮創意，將「陽明」和「交通」二字對調，有人還設計出將兩間原校的名字融合成兩個新字書寫，或將「陽明」也用閃亮的光芒或其他方式蓋住。也有網友找出兩校之前的排名開始戰翻，認為「歷年成績拉出來就知道誰大了」。

陽明學生會針對此事已於13日於臉書發出道歉聲明，表示無意矮化交大或破壞對等合校的初衷，「絕不認同任何形式之戰校區行為」；至於如何彌補「疏忽」？學生會也表示：「已更新電子版新生包檔案，並更正Facebook貼文的附圖，在幾天內也將重新寄發封面及此道歉說明予所有陽明校區新生」。

校方表示，相信這是合校必經過程，唯有溯源才能開創。對於學生製作物的爭議，有時連師長都會稱呼錯校名，我們更不應苛責學生，也呼籲各界正面看待。

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