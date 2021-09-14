男涉弒母分屍4袋 辯稱殺大豬留血跡

26歲朱姓男子涉嫌在家中殺害母親，分屍四袋丟進社區垃圾子母車，警方13日到焚化廠開挖爐渣尋屍，擴大追查。(記者王駿杰／翻攝)

26歲朱姓男子本月5日疑在家中殺害母親，分屍4袋丟進社區垃圾子母車，他受傷事後就醫，醫院找不到朱母簽開刀同意書，家屬才知她失蹤；警方調監視器發現棄屍畫面，家中浴室排水孔挖出疑似人體組織，但朱否認弒母，稱家中血跡是「殺大豬」留下，檢察官 依殺人罪聲押獲准，昨天到焚化廠開挖爐渣尋屍，擴大追查。

據了解，朱姓男子父親早逝，與55歲母親相依為命，他有傷害前科，去年入住安養之家。本月5日晚間朱被母親接回家，隔天他因手腳割傷、手指開放性骨折到醫院就醫，院方評估要動手術，聯繫家人簽立同意書找不到朱母，通知朱的舅舅到醫院。

7日上午，朱嫌舅舅到姊姊住處查看，發現客廳有大量鮮血，向警方報案；朱當時還在醫院，稱血跡是自己受傷造成，博取舅舅和警方信任，10日他卻逃院回家，找清潔公司清理現場。舅舅接獲醫院通知朱逃院，再次報案，當天到朱的住處將他強制就醫。

由於朱母始終未出現，警方開始懷疑朱男，派員到醫院戒護，調社區監視器發現朱母5日晚間返家就未出門，6日朱拖四包黑色垃圾袋至社區一樓垃圾子母車丟棄，垃圾已被載往焚化爐；研判朱男弒母且已殺害分屍，報檢方將朱逮捕。

鑑識人員在朱男住處浴室排水孔挖出疑似人體組織，未找到凶器，朱始終否認殺人，稱現場血跡是殺大豬留下；朱的舅舅稱他患有思覺失調症，警方依殺人罪移送，檢方前晚聲押獲准，昨天到焚化廠開挖爐渣尋屍，找到零星碎骨，但無法確定是否朱母骸骨，送化驗釐清。