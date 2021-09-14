冷眼集／振興券搞抽籤吝廣發 到底振興了誰？

觀光旅宿業抱怨紓困補助未入帳，為了五倍券要投入更多成本，經營環境更艱困。圖為飯店業經營外賣等服務，努力維持營運。(記者曾學仁／攝影)

振興五倍券不到十天就要開始數位綁定，行政院天天致力於大內宣，各部會齊力發券、喬銀行，眾星拱月，但券要抽、數位回饋也要抽，說穿了，就是「總金額高、總機率低」的行銷伎倆。只是行銷的不是內需小商家，也不是五倍券，而是自稱「接地氣」的行政院長蘇貞昌。

為了五倍券，各部會紛紛搶著發券，身為監理機關的金管會，都要出面找公股與民營銀行、電子支付等金融機構座談，要企業拿筆錢出來給數位綁定的消費者加碼回饋。金融機構何辜，政府振興，企業就要吐錢，還不只公股行庫要響應，增加的使用者，還不如多發一張信用卡，如此霸王硬上弓的要求配合政策，都快忘記自己在哪一岸開業。

小股東又何辜，買張金融股想每年穩定賺零用錢，沒想到卻因配合政府，眼睜睜看投資的銀行把營收 往海裡拋。民眾也何辜，付錢繳稅的是我們，花錢消費的也是我們，怎麼這中間，要「算數學」以判斷要綁定哪種模式，還要「憑運氣」祈禱自己多多中獎加碼券？

各部會都標榜加碼券將帶來倍數效益，既然如此，何不多多廣發、澤被萬民？民眾喜消費、商家喜賺錢、政府喜迎GDP，還要小家子氣地搞什麼抽籤？

更不用說，如果真為內需產業著想，部會怎會異口同聲表示，在這麼艱困的疫情 時期，基本工資 還理所當然要上漲？基本工資一漲，內需服務業者在振興政策下，好不容易補回的營收破口，明年又破更大一個洞，況且，政府並不保證，疫苗覆蓋率相比國際並不佳的台灣，明年是否就不再需要擔憂疫情造成的停業危機。

別再想花稍的噱頭，民眾與商家想要的，無非是「單純的刺激」與「單純的保障」，繞太多彎路，只想眼前喊出漂亮口號、不想未來長遠發展，屆時民眾即使領用了高額預算的五倍券和加碼券，卻打從心裡嫌棄政府。