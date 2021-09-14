5倍券加碼天天抽 學者批煙花式政策

振興五倍券上路在即，各部會搭配的八種加碼券也擬連抽四周，且周二到周五天天抽，但恐反讓沒抽到的民眾一再失望。(記者邱德祥／攝影)

振興五倍券即將上路。據了解，各部會搭配五倍券的八種加碼券，抽籤方式也已定案，規畫每周二到周五「天天抽」，每天都有一到兩個部會的加碼券進行抽籤，預計持續四周形成「周周抽」，讓民眾懷抱「中獎」的小確幸。不過，學者和業者認為，關鍵仍是疫苗 夠不夠，能否安心接種，而不是防疫 半吊子就推出煙花式政策。

由於疫情 目前初步獲得控制，加上五倍券即將發放，行政院長蘇貞昌昨天召開擴大防疫會議時表示，關於二級警戒下的管制措施，例如，活動會展的活動人數上限，以及容留人數等相關措施是否需調整，建議中央流行疫情指揮中心考量民眾生活、生計的便利性，適度鬆綁相關規範。

今年除了五倍券外，還包括藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券、好食券、國旅券、地方創生券和i原券，共有八種加碼券，預計在近日內公布抽籤方式，根據規畫，每周二到周五，將由各部會輪流推出抽籤活動。

文化大學廣告系系主任鈕則勳說，政府希望在疫情時代創造小確幸鼓舞民眾，無可厚非，但不能本末倒置；政府應「先防疫再振興」，不是防疫還半吊子，就來推這種加碼券的煙花式政策；民眾最關心的是疫苗，如果能在疫苗的種類和數量方面都能到位，民眾可安心選擇想施打的疫苗，「會比搞這種小確幸好十倍以上」。

台北市出版產業公會理事長趙政岷認為，部會加碼券去年多半一次搞定，今年卻變成「周周抽、天天抽」，就行政效率來說，是最沒有效率的一次。或許政府希望讓民眾覺得「期期有希望（中獎）」，「小確幸」可持續比較久；但也可能適得其反，沒抽到的民眾一再失望。

故事工廠創辦人林佳鋒說，各行各業都面臨倒閉潮，發振興五倍券用意是照顧這些商家，「但老百姓真的是缺錢嗎？還是有其他的害怕不敢消費？」關鍵是疫苗打不夠、疫情警戒沒有降級，民眾不敢出門消費，經濟才會往下掉，政府要解決的重點是讓疫苗量足夠、降回一級警戒。