我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

5倍券加碼天天抽 學者批煙花式政策

台灣新聞組╱台北14日電
振興五倍券上路在即，各部會搭配的八種加碼券也擬連抽四周，且周二到周五天天抽，但恐反讓沒抽到的民眾一再失望。(記者邱德祥／攝影)
振興五倍券上路在即，各部會搭配的八種加碼券也擬連抽四周，且周二到周五天天抽，但恐反讓沒抽到的民眾一再失望。(記者邱德祥／攝影)

振興五倍券即將上路。據了解，各部會搭配五倍券的八種加碼券，抽籤方式也已定案，規畫每周二到周五「天天抽」，每天都有一到兩個部會的加碼券進行抽籤，預計持續四周形成「周周抽」，讓民眾懷抱「中獎」的小確幸。不過，學者和業者認為，關鍵仍是疫苗夠不夠，能否安心接種，而不是防疫半吊子就推出煙花式政策。

由於疫情目前初步獲得控制，加上五倍券即將發放，行政院長蘇貞昌昨天召開擴大防疫會議時表示，關於二級警戒下的管制措施，例如，活動會展的活動人數上限，以及容留人數等相關措施是否需調整，建議中央流行疫情指揮中心考量民眾生活、生計的便利性，適度鬆綁相關規範。

今年除了五倍券外，還包括藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券、好食券、國旅券、地方創生券和i原券，共有八種加碼券，預計在近日內公布抽籤方式，根據規畫，每周二到周五，將由各部會輪流推出抽籤活動。

文化大學廣告系系主任鈕則勳說，政府希望在疫情時代創造小確幸鼓舞民眾，無可厚非，但不能本末倒置；政府應「先防疫再振興」，不是防疫還半吊子，就來推這種加碼券的煙花式政策；民眾最關心的是疫苗，如果能在疫苗的種類和數量方面都能到位，民眾可安心選擇想施打的疫苗，「會比搞這種小確幸好十倍以上」。

台北市出版產業公會理事長趙政岷認為，部會加碼券去年多半一次搞定，今年卻變成「周周抽、天天抽」，就行政效率來說，是最沒有效率的一次。或許政府希望讓民眾覺得「期期有希望（中獎）」，「小確幸」可持續比較久；但也可能適得其反，沒抽到的民眾一再失望。

故事工廠創辦人林佳鋒說，各行各業都面臨倒閉潮，發振興五倍券用意是照顧這些商家，「但老百姓真的是缺錢嗎？還是有其他的害怕不敢消費？」關鍵是疫苗打不夠、疫情警戒沒有降級，民眾不敢出門消費，經濟才會往下掉，政府要解決的重點是讓疫苗量足夠、降回一級警戒。

疫苗 疫情 防疫

上一則

冷眼集／振興券搞抽籤吝廣發 到底振興了誰？

下一則

黑白集／新威權現形 「民主綠」成最大嘲諷

延伸閱讀

輝瑞疫苗有「1毫米白點」日本神奈川縣決定停用

輝瑞疫苗有「1毫米白點」日本神奈川縣決定停用
世界晚報／第三劑疫苗打不打？科學家：目前沒必要

世界晚報／第三劑疫苗打不打？科學家：目前沒必要
被反疫苗母親傳染新冠 4歲女童病故 弟妹接連中招

被反疫苗母親傳染新冠 4歲女童病故 弟妹接連中招
越南11月起開放富國島 已完整接種疫苗遊客可入境

越南11月起開放富國島 已完整接種疫苗遊客可入境

熱門新聞

陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸給妻子」，法院認為他輕蔑妻子且自認高高在上，判准妻子離婚之訴。陳提再審，台灣高等法院駁回。（示意圖／聯合報系資料照）

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

2021-09-09 19:58
冠狀病毒之父賴明詔與妻子翁惠瑛一起在防疫旅館隔離，並在隔離中過生日。取材自賴明詔臉書

冠狀病毒之父：台下步應檢討如何解封 考慮與病毒共存

2021-09-12 18:18
長榮海運第一艘2.4萬TEU級貨櫃船「長範輪」（Ever Ace）明天上午將靠泊英國最大的貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）。 （圖／台灣港務公司提供）

長榮巨無霸長範輪 全球最大貨櫃船 將抵英最大貨櫃港

2021-09-11 20:06
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

2021-09-07 11:20
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

2021-09-09 12:34
境外Delta威脅步步往社區傳播的階段逼近，有專家呼籲比照香港等國「入境檢疫時間應延長至21天、採檢5次」。圖為入境旅客在入境大廳聽填寫資料等候進行採檢。（本報資料照片）

台灣防堵Delta 專家建議：入境檢疫延至21天

2021-09-10 02:30

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況