中正紀念堂擬拆蔣銅像 蔣萬安：抹去歷史無助和解

促轉會認為蔣中正銅像為威權象徵擬移除。(本報資料照片)

促轉會日前提出中正紀念堂轉型方案，建議移除蔣介石銅像。文化部長李永得昨說，中正堂轉型正義須具備兩個「完備」，一是歷史評價完備，二是法治程序完備，否則社會衝突會更劇烈。蔣家第四代、國民黨 立委蔣萬安說，一味拆除銅像，試圖抹去歷史，不符合大部分民眾期待。

李永得在廣播節目受訪說，蔣介石的歷史評價，至今仍見仁見智、有功有過。但不管什麼評價，都須經過司法認定才能成為公權力執行的依據。如蔣介石在二二八事件 中扮演的角色、或白色恐怖時期親批文件槍決了多少人，都須先調查找到證據，再透過司法審判或政治認定，才可處理所謂的不義。

以西班牙獨裁政權領袖佛朗哥為例，李永得說，他建立獨裁政權、但對經濟成長也有貢獻。一開始，國會通過「往前看、不要清算」政策，但30年後發現無法弭平社會的裂痕與傷痛。2009年西班牙通過國家「歷史記憶法」，認定佛朗哥的統治不被承認、遺體不可葬在國家所屬園區的烈士谷，銅像也被移除。

李永得說，促轉會日前提出的方案並非最終方案、只是提給行政院的建議方案。他認為現在最重要的工作 應是調查，以文化部為例，11月將展出蔣介石檔案，包括他在白色恐怖期間親批的文件。

蔣萬安接受另一廣播專訪時說，他對轉型正義態度，一直是「坦然面對、還原真相、撫平傷痕、社會和解」。年事已高、逐漸凋零的受害者難以再等，他們最盼望的是不要帶著有罪之身入土，促轉會迫切要做的，是盡快將不法判決沒收的財產返還給受難者。

蔣萬安說，銅像拆除只是抹去或試著忘記那段歷史，銅像保留有一定的意義存在，將蔣中正的功過史料完整呈現，並公開所有政治檔案，相信社會自有評價公斷，這才是邁向社會和解。

他也說，促轉會不該只有一種聲音，也不該是全面否定或只有負面看待，這只是製造對立和仇恨，應帶領社會進行討論、聆聽各界聲音，促進社會對歷史的理解。