我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

中正紀念堂擬拆蔣銅像 蔣萬安：抹去歷史無助和解

記者陳宛茜鄭媁／台北14日電
促轉會認為蔣中正銅像為威權象徵擬移除。(本報資料照片)
促轉會認為蔣中正銅像為威權象徵擬移除。(本報資料照片)

促轉會日前提出中正紀念堂轉型方案，建議移除蔣介石銅像。文化部長李永得昨說，中正堂轉型正義須具備兩個「完備」，一是歷史評價完備，二是法治程序完備，否則社會衝突會更劇烈。蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安說，一味拆除銅像，試圖抹去歷史，不符合大部分民眾期待。

李永得在廣播節目受訪說，蔣介石的歷史評價，至今仍見仁見智、有功有過。但不管什麼評價，都須經過司法認定才能成為公權力執行的依據。如蔣介石在二二八事件中扮演的角色、或白色恐怖時期親批文件槍決了多少人，都須先調查找到證據，再透過司法審判或政治認定，才可處理所謂的不義。

以西班牙獨裁政權領袖佛朗哥為例，李永得說，他建立獨裁政權、但對經濟成長也有貢獻。一開始，國會通過「往前看、不要清算」政策，但30年後發現無法弭平社會的裂痕與傷痛。2009年西班牙通過國家「歷史記憶法」，認定佛朗哥的統治不被承認、遺體不可葬在國家所屬園區的烈士谷，銅像也被移除。

李永得說，促轉會日前提出的方案並非最終方案、只是提給行政院的建議方案。他認為現在最重要的工作應是調查，以文化部為例，11月將展出蔣介石檔案，包括他在白色恐怖期間親批的文件。

蔣萬安接受另一廣播專訪時說，他對轉型正義態度，一直是「坦然面對、還原真相、撫平傷痕、社會和解」。年事已高、逐漸凋零的受害者難以再等，他們最盼望的是不要帶著有罪之身入土，促轉會迫切要做的，是盡快將不法判決沒收的財產返還給受難者。

蔣萬安說，銅像拆除只是抹去或試著忘記那段歷史，銅像保留有一定的意義存在，將蔣中正的功過史料完整呈現，並公開所有政治檔案，相信社會自有評價公斷，這才是邁向社會和解。

他也說，促轉會不該只有一種聲音，也不該是全面否定或只有負面看待，這只是製造對立和仇恨，應帶領社會進行討論、聆聽各界聲音，促進社會對歷史的理解。

促轉會認為蔣中正銅像為威權象徵擬移除，蔣萬安指一味試圖抹去歷史，無助和解。(本報...
促轉會認為蔣中正銅像為威權象徵擬移除，蔣萬安指一味試圖抹去歷史，無助和解。(本報資料照片)

二二八事件 國民黨 工作

上一則

蘇貞昌指示鬆綁防疫管制 朝人性化開放

下一則

新聞評論╱拜習通話與代表處更名 球在美國手中

延伸閱讀

中正紀念堂蔣銅像若拆 藍委：八田與一銅像比照辦理

中正紀念堂蔣銅像若拆 藍委：八田與一銅像比照辦理
「戰鬥藍」成軍 江啟臣登廣告呼應趙少康 蔣萬安入列

「戰鬥藍」成軍 江啟臣登廣告呼應趙少康 蔣萬安入列
中正紀念堂轉型「反省權威公園」 促轉會擬拆蔣介石像

中正紀念堂轉型「反省權威公園」 促轉會擬拆蔣介石像
移除威權象徵 台促轉會擬拆中正紀念堂蔣介石銅像

移除威權象徵 台促轉會擬拆中正紀念堂蔣介石銅像

熱門新聞

陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸給妻子」，法院認為他輕蔑妻子且自認高高在上，判准妻子離婚之訴。陳提再審，台灣高等法院駁回。（示意圖／聯合報系資料照）

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

2021-09-09 19:58
冠狀病毒之父賴明詔與妻子翁惠瑛一起在防疫旅館隔離，並在隔離中過生日。取材自賴明詔臉書

冠狀病毒之父：台下步應檢討如何解封 考慮與病毒共存

2021-09-12 18:18
長榮海運第一艘2.4萬TEU級貨櫃船「長範輪」（Ever Ace）明天上午將靠泊英國最大的貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）。 （圖／台灣港務公司提供）

長榮巨無霸長範輪 全球最大貨櫃船 將抵英最大貨櫃港

2021-09-11 20:06
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

2021-09-07 11:20
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

2021-09-09 12:34
境外Delta威脅步步往社區傳播的階段逼近，有專家呼籲比照香港等國「入境檢疫時間應延長至21天、採檢5次」。圖為入境旅客在入境大廳聽填寫資料等候進行採檢。（本報資料照片）

台灣防堵Delta 專家建議：入境檢疫延至21天

2021-09-10 02:30

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況