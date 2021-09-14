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漢光演習首日 幻象戰機掛「法國麵包」演練戰力保存

記者洪哲政、李承穎、吳亮賢、王思慧、黃宣翰／綜合14日電
漢光37號演習13日起展開，空軍幻象2000戰機掛載ASTAC電子情報偵察莢艙，降落花蓮佳山基地。（中央社）
漢光37號演習13日起展開，空軍幻象2000戰機掛載ASTAC電子情報偵察莢艙，降落花蓮佳山基地。（中央社）

一連五天的國軍「漢光37號演習」實兵演練昨天正式展開，空軍幻象戰機在F-16V型戰機戒護下降落花蓮佳山基地「戰力保存」；第四作戰區官兵則冒雨在台南市水交社前廣場演練國軍遭敵軍以生化彈攻擊，演練過程逼真。

漢光37號實兵實彈演練前兩天進行戰力保存戰術，模擬共軍來襲。這次演習中最受矚目的是幻象2000掛載的電子情報偵蒐莢艙，長4.1公尺、重400公斤的長條形外表被暱稱為「法國麵包」，偵蒐距離達80公里，可針對大陸沿海防空陣地及敵機，實施雷達參數蒐集。

佳山基地十多架F-16V型戰機昨升空戒護，讓幻象2000戰機平安降落後進入佳山山洞内保存戰力，而C-130運輸機也進行整補作業，許多戰機聚集佳山基地吸引不少航空迷及民眾駐足拍照。

第四作戰區在台南地區實施「生物疫病醫療演練」。美中對新冠肺炎出處仍在爭議中，美方曾質疑病菌疑出自中共實驗室，國軍漢光實兵操演主動揭露遭生物戰劑攻擊演練，敵情設定明顯「意有所指」。

空軍昨偵獲一架有電偵能力的共軍運八遠干機進入西南防空識別區窺伺，派遣空中巡邏兵力、防空飛彈追監反制。全軍今將陸續轉換演練科目，台北衛戍區由淡水河口反滲透、反突擊操演登場。

傳出美方否決我分批對美採購魚叉飛彈海岸防衛系統的規畫，海軍因此須一次編足新台幣866億元預算，迫使立法院「埋單」，民進黨立院黨團昨宣稱，去年度國防部送到立院的機密預算報告書，就將100套魚叉飛彈列為優先預算編列，一次編足百套魚叉飛彈未違國防部建軍準則。

但看過同一資料的國民黨立委陳以信說，國防部當時明確向立院報告表示「區分兩階段籌獲」，突如其來的軍購政策改變，蔡政府與國防部必須向國人清楚說明。

國防部 預算 共軍

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