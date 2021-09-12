璨樹颱風挾豪雨登陸 暴風圈籠罩全台

中颱璨樹暴風圈11日觸陸，花東沿海地區風浪從上午起逐漸增強。（記者黃義書／攝影）

璨樹颱風昨天上午觸陸，儘管已減弱為中颱上限，暴風圈仍籠罩全台，各地陸續傳出災情，其中蘭嶼昨晚風強雨大，甚至一度停電，讓村民措手不及，花蓮縣則是從中午開始，就明顯感受雨勢，秀林、吉安等多鄉鎮昨晚已撤離超過2000人，高屏及台東3縣市昨也撤離上千人。據中央災變中心統計，截至昨晚7時止，全台路樹傾倒、積淹水、基礎設施等災情已有50件、7879戶停電。

此外，花蓮山區昨有一名來自高雄市的李姓登山客失聯，內政部長徐國勇在主持災變中心工作 會報時表示，盡量連繫家屬設法找人，另也提醒高屏、宜花東及雙北等縣市，易形成島孤的地區一定要提早做好相關工作。

中颱璨樹來襲，北北基宜花東，桃園市復興區，新竹縣尖石、五峰兩鄉及高雄六龜丶甲仙丶茂林丶桃源丶那瑪夏等五區今停班停課。中央氣象局說，今天暴風圈籠罩全台，本島全納入陸警警戒範圍，各地有雨，北部、東北部慎防豪雨等級以上降雨。

氣象局說，昨天上午9時，璨樹颱風暴風圈接觸到恆春半島陸地，風雨馬上有感。昨凌晨零時到昨晚8時止，蘭嶼已出現180毫米降雨，屏東也超過100毫米。蘭嶼更出現17級陣風，氣象局甚至發布「強風告警」，呼籲民眾立即進入堅固建築物。這也是今年首度以國家級警報發布強風告警。

受到颱風影響，高鐵宣布今天全線雖正常營運，若風速、雨量過大，列車將採取行車速限。台鐵 中午前東部幹線、南迴線對號列車停駛；華信、立榮離島航班皆取消。海運則預計11航線，共87航次停航。

由於風雨漸強，台東縣府昨早10時許，緊急宣布中午後停班停課，各校忙著通知家長接送學生，台東市區大塞車，校門口家長車輛大排長龍，民眾罵聲不斷，質疑「都已經預報是5年來最強颱風，為什麼還沒有警覺性？」

恆春半島居民憂心中午過後風勢轉強，紛紛要求比照台東縣下午應停班停課，不過縣府直到下午2時才宣布枋山、獅子及恆春鎮6鄉鎮晚間6時後停班停課，也因此讓屏東縣長潘孟安臉書被留言灌爆。

氣象局氣象預報員徐仲毅說，璨樹颱風仍維持中度颱風，未來行徑會持續朝偏北方向移動，到明天才會逐漸遠離台灣 地區，所以今天全天是影響最明顯的時候。

波浪部分，徐仲毅說，颱風中心的波浪比較強，浪高也比較大，今天各地都有可能出現四米以上浪高，尤其颱風中心附近的東海岸，可能出現六米以上浪高，靠近颱風中心的浪高還會更大。晚上之後，浪高比較大的地方往北移。海面要注意長浪現象，沿海各地仍可能長浪發生。

風力部分，他表示，到目前為止，蘭嶼出現過17級強陣風，彭佳嶼也出現過12級強陣風，台東成功出現10級強陣風，今天上午警戒區域仍是東半部地區和恆春半島，花蓮風力會稍微增強，陣風可能9到10級，宜蘭今天上午風速可能逐漸增加，基隆風力也是偏大。下午之後，強風區域警戒擴大，除了宜蘭風速持續增加，基隆、新北市下午都會陸續進入警戒範圍。晚上強風會持續，今天一整天都是風強浪大情況。

徐仲毅說，雨量部分，雨勢最大還是東半部地區。北部迎風面也要特別注意，另外，受到環流西南風影響，南台灣雨勢也是相當明顯。