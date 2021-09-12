我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

強制乘客打疫苗？白宮：搭國內航空擬需接種證明

超高齡社會近了...台灣20年後 2個壯年養1個老人

記者江睿智／台北12日電
醫療進步讓高齡、甚至超高齡社會加速來到。圖為示意圖。（本報資料照片）
醫療進步讓高齡、甚至超高齡社會加速來到。圖為示意圖。（本報資料照片）

當一個社會的65歲以上老年人口占比超過20%，稱之為「超高齡社會」。根據國發會推估，台灣超高齡社會將提前一年、於2025年到來。人口高齡化，意味著青壯人口負擔將愈來愈重，在台灣，2020年每4.5個青壯年扶養一個老人，到2040年每二個壯年負擔一個老人，到2070年每1.2位青壯年即需揹負一位老人。

國發會並指出，值得注意的是，自2043年開始，預估至少長達23年時間，65歲以上的老年人口均維持在700萬人以上之規模，未來大量高齡照護需求，以及社會保險給付費用，包括勞保、健保等，須及早因應。

一個社會主要是由15至64歲青壯年人口，又稱為「工作年齡人口」所撐起，為主要生產者。這群人口投入生產，創造產值，促進經濟發展，並且繳稅、負擔勞保、健保等社會保險，以及各種社會福利。若要扶養的老年人口愈來愈多，青壯年人口愈來愈少，進而將對經濟發展、社會發展形成極大危機。

不幸的是，台灣正步上「青壯年人口漸少、老年人口驟增」危機。根據國發會人口推估，以中推估來分析，台灣15至64歲青壯年人口，已於2015年達到1737萬人高峰，之後逐年下降，2020年有1683萬人青壯人口，預估2040減少至1328萬人，2070年減少只剩下783萬人，較2020年減少900萬人、或53.5%。

至於65歲以上人口則因民眾平均壽命延長而增加，2020年有378萬名老人，2025年成長至469萬人，2040年增加至670萬人，2050年更達到746萬人高峰；之後因老年人口大增，死亡率也增加，2070年則預估老年人口仍有658萬人，較2020年增加280萬人、或74%。

台灣老化速度飛快，台灣老年人口占總人口比率，於1993年超過7%，邁入「高齡化社會」，並於2018年老年人口占總人口比率超過14%，進入「高齡社會」；國發會預估，台灣老年人口占總人口比率將於2025年超過20%、較原預測提前一年，進入超高齡社會。國發會更推估2070年會上升至41.6%，亦即十人當中，就有四名超過65歲以上老人。

老年人大增，青壯年負擔嚴峻。國發會預估，2040年老年人口占比將突破三成，青年年人口則跌破六成。我扶老比（老年人口占15至64歲人口之比率）由2020年的22.5%，快速爬升至2040年的50.5%、2070年的84%。

用白話文講，2020年每4.5個青壯年要扶養一個老人，到2040年每二個年壯年扶養一個老人，2050年1.5名青壯年要揹一個老人，到2070年減少為每1.2位青壯年即需負擔一位老人。青壯年不僅要維持生產力和經濟成長，養活自己外，還要繳稅以供應長照、勞健保等社會保險之龐大負擔。

台灣 健保 保險

上一則

行車紀錄器錄下老婆鹹濕對話 夫提告竟敗訴

下一則

阿扁訪昔日副手 呂秀蓮叨唸：第37集才想到我

延伸閱讀

2240萬居民完全接種 加州接種率56.6%超過全美平均

2240萬居民完全接種 加州接種率56.6%超過全美平均
丹麥解除防疫禁令 恢復疫情前生活

丹麥解除防疫禁令 恢復疫情前生活
樂活50加 9/15談防災保險

樂活50加 9/15談防災保險
日本接種第1劑疫苗人口達61.4% 追上美國水準

日本接種第1劑疫苗人口達61.4% 追上美國水準

熱門新聞

陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸給妻子」，法院認為他輕蔑妻子且自認高高在上，判准妻子離婚之訴。陳提再審，台灣高等法院駁回。（示意圖／聯合報系資料照）

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

2021-09-09 19:58
波蘭贈送的40萬劑AZ疫苗5日清晨抵達台灣。（本報資料照）

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗後 外長稱台灣是中國一部分

2021-09-06 12:25
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

2021-09-07 11:20
海軍永順軍艦。(取材自中華民國海軍全球資訊網)

艦長與士官深夜關門3小時「修電腦」男被處分 女遭調職

2021-09-05 23:11
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

2021-09-09 12:34
蒲添生受國民黨委託製作的「蔣中正戎裝像」，是台灣第一件蔣中正銅像。完成後遭質疑不應讓蔣中正身著軍服卻又沒有戴軍帽，甚至威脅要槍斃蒲添生。但蒲添生卻未屈服。後來老蔣總統也順從了蒲氏的想法。這座銅像在解嚴後不知所蹤，但蒲家保留原模。（記者陳宛茜／攝影）

蔣中正不戴軍帽、魯迅埋花園40年 台灣蒲添生故居處處故事

2021-09-05 18:09

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市