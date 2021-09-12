超高齡社會近了...台灣20年後 2個壯年養1個老人

醫療進步讓高齡、甚至超高齡社會加速來到。圖為示意圖。（本報資料照片）

當一個社會的65歲以上老年人口占比超過20%，稱之為「超高齡社會」。根據國發會推估，台灣 超高齡社會將提前一年、於2025年到來。人口高齡化，意味著青壯人口負擔將愈來愈重，在台灣，2020年每4.5個青壯年扶養一個老人，到2040年每二個壯年負擔一個老人，到2070年每1.2位青壯年即需揹負一位老人。

國發會並指出，值得注意的是，自2043年開始，預估至少長達23年時間，65歲以上的老年人口均維持在700萬人以上之規模，未來大量高齡照護需求，以及社會保險 給付費用，包括勞保、健保 等，須及早因應。

一個社會主要是由15至64歲青壯年人口，又稱為「工作年齡人口」所撐起，為主要生產者。這群人口投入生產，創造產值，促進經濟發展，並且繳稅、負擔勞保、健保等社會保險，以及各種社會福利。若要扶養的老年人口愈來愈多，青壯年人口愈來愈少，進而將對經濟發展、社會發展形成極大危機。

不幸的是，台灣正步上「青壯年人口漸少、老年人口驟增」危機。根據國發會人口推估，以中推估來分析，台灣15至64歲青壯年人口，已於2015年達到1737萬人高峰，之後逐年下降，2020年有1683萬人青壯人口，預估2040減少至1328萬人，2070年減少只剩下783萬人，較2020年減少900萬人、或53.5%。

至於65歲以上人口則因民眾平均壽命延長而增加，2020年有378萬名老人，2025年成長至469萬人，2040年增加至670萬人，2050年更達到746萬人高峰；之後因老年人口大增，死亡率也增加，2070年則預估老年人口仍有658萬人，較2020年增加280萬人、或74%。

台灣老化速度飛快，台灣老年人口占總人口比率，於1993年超過7%，邁入「高齡化社會」，並於2018年老年人口占總人口比率超過14%，進入「高齡社會」；國發會預估，台灣老年人口占總人口比率將於2025年超過20%、較原預測提前一年，進入超高齡社會。國發會更推估2070年會上升至41.6%，亦即十人當中，就有四名超過65歲以上老人。

老年人大增，青壯年負擔嚴峻。國發會預估，2040年老年人口占比將突破三成，青年年人口則跌破六成。我扶老比（老年人口占15至64歲人口之比率）由2020年的22.5%，快速爬升至2040年的50.5%、2070年的84%。

用白話文講，2020年每4.5個青壯年要扶養一個老人，到2040年每二個年壯年扶養一個老人，2050年1.5名青壯年要揹一個老人，到2070年減少為每1.2位青壯年即需負擔一位老人。青壯年不僅要維持生產力和經濟成長，養活自己外，還要繳稅以供應長照、勞健保等社會保險之龐大負擔。