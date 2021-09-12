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行車紀錄器錄下老婆鹹濕對話 夫提告竟敗訴

 記者王宏舜／台北12日電
邱姓新娘秘書與男子「小育」不倫，邱夫在清洗車子時，發現行車紀錄器錄下老婆的呻吟聲，夫妻因此離婚。邱夫認為配偶權遭侵害，提告求償100萬元，但因請求權已超過時效，台灣高等法院判他敗訴確定。（記者王宏舜／攝影）
邱姓新娘秘書與男子「小育」不倫，邱夫在清洗車子時，發現行車紀錄器錄下老婆的呻吟聲，夫妻因此離婚。邱夫認為配偶權遭侵害，提告求償100萬元，但因請求權已超過時效，台灣高等法院判他敗訴確定。（記者王宏舜／攝影）

邱姓新娘秘書與男子「小育」不倫，邱夫在清洗車子時，發現行車紀錄器錄下老婆的呻吟聲，還喊著「你看整個褲子都濕了、内褲都濕了」、「下次請你給我戴套」，夫妻離婚。邱夫認為配偶權遭侵害，提告求償；邱女辯稱因和「小育」騎機車時發生擦撞，她在車上消毒擦藥才發出「喊疼聲」。因請求權已超過兩年時效，前夫敗訴確定。

邱女和前夫2013年結婚，育有二子，在第二個小孩出生後，她決定從事新娘秘書工作，並買了一輛車當工作用車。

前夫表示，2018年10月初他幫忙洗車，看到車上有行車紀錄器，一時好奇而播放，沒想到耳際卻傳來妻子和陌生男子的呻吟聲和曖昧對話。對話裡，邱女說「我的媽啊，好濕啊，你去死，壞掉了，你不要鬧了」、「人家很敏感...不要亂摸」，而男子則安撫「打開打開，我輕輕的，我輕輕的摸」。前夫拿行車紀錄器質問，邱女也不隱瞞，說「什麼都可以不要，只要能離婚就好」。

2018年10月15日兩人辦理離婚，前夫認為邱女身為人母、人妻卻不潔身自愛，縱使沒有確定「通姦」的鐵證，對話也足證明破壞婚姻圓滿與幸福，他每每想到被背叛，就痛徹心扉，輾轉難眠、崩潰，因此提告求償台幣100萬元（約3.6萬美元）。

面對指責，邱女則聲稱車子是娘家買給她的，丈夫竊取錄音，侵害她隱私權，主張錄音無證據能力。邱女說，2018年6月19日晚間，她和「小育」因騎機車時發生擦撞，左腰擦傷，這錄音是她在車上消毒、清理傷口時所發出的疼痛、嬉鬧聲。

邱女表示，同年8月18日兩人經阿姨勸說，前夫決定不再追究，但他卻直到去年9月30日才提出訴訟，已經超過兩年時效。她說，曾遭前夫家暴，對方才是「加害者」，不應享有法律保護。

台灣高等法院指出，民事訴訟法對於證據能力未設規定，關於涉及侵害隱私權所取得的證據是否具有證據能力，應綜合考量誠信原則、憲法上基本權的保障、發現真實與促進訴訟的必要性等因素，如認符合比例原則，則所取得的證據具有證據能力。

對於邱女抗辯「呻吟聲」其實因處理傷口而喊疼，合議庭不相信，指錄音錄下「不准給我這樣子，弄到我的裡面，也不能弄到我的嘴巴裡面！」根本不是單純嬉鬧或處理傷口，而是親密的肢體接觸，逾越有婚姻關係的夫妻與異性往來時應有分際。

高院認為，前夫至遲在2018年8月18日前就知道有錄音存在，卻到2020年9月30日才提告，他對邱女的侵權行為損害賠償請求權已超過兩年時效而消滅，因此維持一審判決，邱女仍不用賠償。

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