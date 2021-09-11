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男大生屢遭鑽棉被 男室友性侵判4年

記者白錫鏗／台中11日電
陸姓男子與大學生阿智為室友，趁阿智熟睡時性侵兩次，台中地院依乘機性交罪將陸男判刑四年。可上訴。(本報資料照片)
陸姓男子與大學生阿智為室友，趁阿智熟睡時性侵兩次，台中地院依乘機性交罪將陸男判刑四年。可上訴。(本報資料照片)

台中市民陸姓男子與大學生阿智(化名)為室友，趁阿智熟睡時性侵兩次，經被害人報警處理，陸男雖否認性侵，但兩人LINE對話內容，陸男稱「肉慾太重了，就是會對男女都很好奇，但是只是玩玩而已」，法官認陸男狡辯，台中地院依乘機性交罪將陸男判刑4年。可上訴。

判決書指出，陸男2019年4月間，租屋在台中市沙鹿區，在社群網站論壇校板刊登徵室友廣告，男大生阿智見廣告與陸男聯絡後，同年6月23日搬入與陸男同住套房。

陸男分別於同年7月15至19日間凌晨，趁阿智睡覺，鑽入阿智棉被內，以手撫弄阿智下體，再以口含被害人下體性交得逞兩次。同年7月底，被害人無法忍受陸男的行為，報警處理。

陸男坦承刊登徵室友廣告，阿智看到廣告後與他聯絡，搬入他的租屋處同住，但他否認猥褻與性侵犯行。被害人阿智證稱「我記得當時陸都會玩電腦到凌晨2、3點，後來也常常凌晨3、4點才睡，但我都是早上6點要起床，常常只能睡 2、3小時，因此都睡得很熟，我醒來的時候，發現褲子被脫下，且有感到陸在棉被裡對我口交，期間大概有三次」。

合議庭以雙方LINE對話，阿智詢問陸男「其實我搬走真正的原因，是因為你常常在晚上會碰我下面，有時還脫我褲子用嘴巴弄，我真的很不喜歡，但我自己實在不太敢講…因為住一起又講那些，但我現在要搬走了，可以問你為什麼要這樣做嗎？」

陸男回稱「肉慾太重了，拍謝就是會對男女都很好奇，但是只是玩玩而已」、「對不起」、「讓你有不好的感覺」，陸未否認對阿智撫摸下體、口交，合議庭予以判刑。

性侵 社群網站 LINE

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