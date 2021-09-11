惠譽調升台信評至AA 稱「中國台灣」惹議

國際信評公司惠譽將台灣長期主權信用評等及國家平等調升為「AA」及「AAA」。 （歐新社）

繼國際信用評等機構穆迪及史坦普調升台灣 主權評等後，惠譽（Fitch）昨天也表示，調升台灣長期主權信用評等及國家評等上限為「AA」及「AAA」，展望維持「穩定」，反映在疫情 壓力下，台灣經濟表現超群。

本次是惠譽五年來首次同時調升台灣主權信用評等及國家評等上限。不過，惠譽改以「Taiwan,China」稱呼台灣，卻引起關注。彭博指出，惠譽之前的聲明都只有使用「台灣」；穆迪、史坦普的公告也使用「台灣」。

財政部昨對此深表遺憾，並表示惠譽的標題有別過去，經向該公司表達應恢復Taiwan名稱，但未獲修正，將續洽惠譽正視問題。

外交部對於國際信評公司惠譽將台灣長期主權信用評等及國家平等調升為「AA」及「AAA」表示肯定，但報告卻以「Taiwan, China(中國 台灣)」稱呼台灣，已指示駐處要求立即更正。

外交部說明，惠譽及穆迪過去均稱「台灣」(Taiwan)，今年卻有不當名稱，外交部表示遺憾，並將進一步了解原因。

彭博指出，惠譽的措辭變化未影響市場報價，卻讓人意外。

惠譽表示，台灣的長期外幣債務信評由「AA-」升至「AA」，長期外幣發行人違約評等也從「AA-」升至「AA」，展望為「穩定」，「反映在經歷新冠疫情之際，台灣的經濟表現優於其他同儕國家，以及外部進一步增強、財政也維持穩健」。惠譽預測，台灣2021年經濟將成長6%。

惠譽預期，由於全球晶片供應短缺，台灣的電子產品和其他資通訊設備需求將持續暢旺到2022年，因此預測台灣經濟2022年將成長3.3%，2023年減緩至2.6%。

央行指出，本次惠譽調升評等，主要考量新冠肺炎疫情期間，台灣經濟表現優於其他同評級國家、外貿強勁，以及持續性財政穩健。此外，台灣對外淨債權部位強健，外匯存底充裕、經常帳呈現順差，進一步提升對外償債能力，亦為調升主權評等的原因。