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配備海劍二型飛彈…塔江艦成軍 防空、反艦戰力升級

記者丘采薇／宜蘭10日電
海軍塔江艦9日舉行成軍典禮，正式加入捍衛海疆的戰鬥序列。（記者潘俊宏／攝影）
海軍塔江艦9日舉行成軍典禮，正式加入捍衛海疆的戰鬥序列。（記者潘俊宏／攝影）

蔡英文總統昨天到海軍蘇澳中正基地出席「塔江軍艦成軍暨快速布雷艇交艇典禮」，親自宣布成軍命令，象徵塔江軍艦正式加入海軍捍衛海疆的戰鬥序列。海軍司令部也指出，塔江艦隨艦安裝之海劍二型飛彈，在防空及反艦飛彈攔截效能上更符合海軍作戰需求。

塔江艦為台灣國艦國造重要里程碑，昨天除國防部長邱國正及海軍司令劉志斌等，過去負責推動國艦國造的前參謀總長黃曙光也一同出席。典禮過後，蔡總統登艦視導，也在艦上向媒體及官兵揮手致意。

首艘「塔江軍艦」去年12月在龍德造船廠舉行下水暨命名典禮，當時也由蔡總統親自命名。蔡總統昨天致詞時表示，還記得去年12月中，為即將下水的塔江軍艦命名，見證了國艦國造的成就；不到一年的時間，塔江軍艦達成作戰測評、順利成軍及第二艘快速布雷艇交艇，整個進度如期、如質完成了。

海軍塔江艦9 日舉行成軍典禮，正式加入捍衛海疆的戰鬥序列。蔡英文總統登艦視導，並...
海軍塔江艦9 日舉行成軍典禮，正式加入捍衛海疆的戰鬥序列。蔡英文總統登艦視導，並在艦上豎起拇指向媒體及官兵致意。（記者潘俊宏／攝影）

蔡總統說，這樣的成績值得肯定，更證明在國防自主路上，不論遇到什麼樣的困難，都能夠一一克服。不但用具體成果打破所有抹黑和質疑，塔江軍艦的優異性能也獲得國際認同，成為台灣之光。

蔡總統表示，塔江軍艦不僅更具匿蹤性、航行穩定性，更是海軍首艘具備防空能力的小型艦船。相信有了塔江艦的加入，對海軍捍衛海疆的任務，更能夠如虎添翼。

海軍司令部表示，塔江軍艦官兵於今年1月開始執行接艦任務，歷經逾九個月努力，依期程完成各階段的裝備安裝與測試驗收，並在通過各項嚴格訓練及裝備整合測試後成軍，正式加入海軍行列，隸屬海軍一三一艦隊。

海軍司令部指出，塔江軍艦具高機動性及快速打擊能力等特點，艦上多項系統及武器配備均為台灣最新研發之裝備。此外，隨艦安裝之海劍二型飛彈更是台灣中科院研製之最新型防空飛彈，在防空及反艦飛彈攔截效能上更符合海軍作戰需求。

台灣 國防部 蔡英文

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