物價漲 8月CPI年增率2.36% 今年第3度破通膨警戒

主計總處7日發布8月消費者物價指數年增2.36%，是今年來第三度突破2%通膨警戒線。（本報資料照片）

許多家庭主婦採買、上班族外食，最近都覺得買東西變貴了。主計總處昨公布8月消費者物價指數 （CPI）年增率為2.36%，較上月1.95%大幅上升，是今年來第三度突破2%通膨警戒線。官員表示，預估第4季物價就會緩步往下，台灣 無通膨現象，但學者認為官方數字偏保守。

今年4月CPI年增率突破2%，5月攀升2.47%新高，6、7月CPI回落至2%以下，7月CPI年漲1.95%，仍處在相當高的水準。不料8月CPI年增率再大幅上升到2.36%，三度升到2%通膨警戒值。

外界高度關注通膨隱憂是否再起，主計總處專門委員曹志弘昨解釋，8月CPI主要受到蔬菜、水果、油料費、運輸費漲幅較大影響；食物類較去年同期上漲3.84%，主因是6月以來接連豪雨影響供給，蔬菜及水果，價格分別上漲35.22%、3.6，加以肉類及水產品各漲5.38%及2.84。這部分就影響總指數增加0.59個百分點。

但曹志弘表示，台灣有各種凍漲機制，只要天候因素消失，國際原物料不再持續攀升，物價就可逐漸恢復到2左右水準，台灣通膨壓力就會小很多。

值得注意的是，新冠肺炎疫情 造成全球航運「缺船、缺櫃、缺工」三缺現象，在航運、空運等運輸成本大幅增加下，也是導致物價上漲的原因之一。反映廠商進貨成本的8月份躉售物價總指數（WPI），也較上年同月漲11.88%，達今年以來次高。

觀察今年主要國家CPI年增率，台灣在4、5、8月均超過2%；美國4月突破4%，後來更擴大至5%以上；南韓4月後CPI漲幅也擴大至2%以上。曹志弘指出，主要國家都差不多在4月起CPI漲幅擴大，主因都是受到疫情爆發帶來的低基期影響。

儘管台灣外都有專家預警，物價全面上漲將不可避免，但美國聯準會主席鮑爾日前強調，通膨是暫時的，澆熄市場疑慮；台灣央行總裁楊金龍日前也指出，台灣經濟不算過熱、沒有超寬鬆。

面對通膨隱憂，主計總處表示，8月CPI若扣除蔬菜水果，漲1.83%，再剔除能源後之總指數（即核心CPI），漲1.33%，尚處平穩區間；綜合上述因素，台灣仍無通貨膨脹現象。

但中央大學台經中心執行長吳大任認為，今年CPI恐不易回復到2%以下。政治大學金融系教授殷乃平也說，官方CPI數字仍偏保守，通貨膨脹現象恐怕比主計總處公布的數字嚴重多。

吳大任昨日表示，因疫情影響造成全球供應鏈問題，短期內恐怕很難克服，缺貨、缺料，特別像是汽車晶片，買不到東西而推升產品價格所造成的物價上漲壓力，預料將持續下去，今年CPI不易回到2%以下。

吳大任指出，其實民眾對於物價上漲的感受已經很明顯了，但6、7月CPI回落，主要是因為前兩個月受到疫情影響，店家生意不好，還不敢將原物料成本增加轉嫁到消費者身上。

隨著降級、解封且開放內用後，店家陸續將部分成本轉嫁給消費者，加上蔬果上漲，都是推升8月CPI再度衝破2%的原因。

殷乃平則認為，主計總處CPI數字仍偏保守，無法完全反映民眾感受物價變動，物價向上調整已經產生預期心理，這種狀況帶來的結果，將可是通貨膨脹現象可能會出現，現象可能比主計總處公布的數字嚴重多。