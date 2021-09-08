民進黨立委兒遭同學霸凌 生殖器被狠踹流血

民進黨立委陳瑩在臉書貼文，稱她的孩子無緣無故生殖器被狠踹到流血了還手術縫合。（本報資料照片）

民進黨立委陳瑩昨天在臉書 貼文，如果你的孩子無緣無故生殖器被狠踹到流血了還手術縫合，出庭時，對方同學的母親要求檢察官 傳喚其他的同學來作證，硬說她的孩子被踢完以後還在笑，對方竟找縣議員談和解、也只願意賠台幣1萬元（約362美元），身為母親的她該如何做？

陳瑩貼文指出，更糟糕的是，晚上陪孩子的時候，才發現孩子當時因為傷口剛縫合，還極度疼痛，影響站姿及坐姿導致尾椎也受傷，而孩子所有的疼痛和注意力都集中在前方下體多於後方的尾椎的疼痛。不擅表達的他也都沒有特別跟大人提這件事，現在發現了，他才娓娓道來，在那個事件之後，他打球的行動力不如以往，走路也會卡卡，坐到比較硬的椅子也會感覺疼痛和麻麻的。

陳瑩指出，當初原本好心想說給對方一個機會，免得年紀輕輕滿18就留下前科，她留了自己的手機 號碼給對方的母親，沒想到等了幾個月不來談和解，說很忙，直到調解委員會把案件退回地檢署，現在才找「縣議員」要來跟她談和解。

她也說，孩子在縫合時的那種疼痛和焦慮到歇斯底里，還有出庭時的緊張和恐懼，甚至到現在有時還會夢到那天的情形，她實在很揪心，他那麼乖那麼善良，單純到只是想弄懂這位同學為什麼要把一坨衛生紙放在他桌上，然後說「送給你」，到底這是禮物，還是「又」要他去幫忙丟垃圾？孩子還來不及開口，這位180多公分高的同學轉過身來二話不說就朝著生殖器踹下去，然後就跑掉了。

陳瑩指出，監視器拍得一清二楚，當時走廊上就他們兩個，然而她不明白那天在地檢署的時候，這位母親還要求檢察官要傳喚其他的同學來作證，硬說她的孩子被踢完以後還在笑，「我完全無法理解這位媽媽到底是什麼神邏輯？」

陳瑩指出，今天她應孩子的要求把這件事寫在臉書上，弱勢的孩子更渴望有一份公道；身為母親的她得好好想一想，剩下一個月可以撤回告訴的時間，和這位只想付1萬元，又以為找縣議員來就可以大事化小小事化無的母親，「我該怎麼做才是最好？」