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疑民進黨高層之子趙介佑毒死小弟 2大哥怒開槍

 記者蕭雅娟／台北8日電
民進黨台北市黨部前評議委員召集人趙映光之子趙介佑（圖），因爆出涉入毒品案，牽扯出黨內派系大亂鬥。（取材自趙介佑臉書）
民進黨台北市黨部前評議委員召集人趙映光之子趙介佑（圖），因爆出涉入毒品案，牽扯出黨內派系大亂鬥。（取材自趙介佑臉書）

北投媽祖文化協會今年4月遭開槍，扯出是民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑販毒，害北聯幫花姓小弟吸毒過量死亡，44歲楊鷲楊志豪、43歲大郭郭旻峻兩大哥不滿，開槍洩憤。警方追緝19天後，兩犯嫌搭乘保時捷凱燕Porsche Cayenne，至北投分局投案。士林地檢署偵結，依照未經許可持有非制式手槍、恐嚇等罪嫌起訴。

起訴指出，楊、郭兩人認為花姓小弟和趙介佑身旁的詹姓小弟共同施用毒品，卻因「吸毒過量致死」心生不滿，楊拿著具有殺傷力槍枝子彈，郭拿著不具殺傷力改造手槍，要找詹姓小弟理論。

今年4月10日上午10時許，兩人到詹姓小弟經常出沒的中央北路上的媽祖文化協會，上樓按鈴沒人應門，旋即下樓站在對街咖啡店外，楊男涉嫌朝馬祖文化協會玻璃連開兩槍，郭則對空鳴槍一發，隨即搭乘瑪莎拉蒂逃逸。

警方獲報調閱監視器畫面，發現黑幫竟在光天化日囂張開槍，且當時人行道上還有行人和幼童，且該地點被認為是北聯幫堂口，兩犯嫌逃逸後，把名車丟在偏僻道路，由他人接應躲藏。

據悉，花姓小弟與楊男要好，疑似患有癌症，曾在一場聚會與詹姓男子共同施用毒品，事後卻因過量服用身亡。對此，楊男認為，是趙介佑身旁的詹男這群人「餵毒」害死一條年輕生命，不能諒解這行為，期盼趙介佑慰問家屬，不料卻被甩鍋，推得一乾二凈，死者喪事期間還帶妹南下墾丁遊玩，才會氣憤到堂口找人、開槍示威洩憤。

楊男、郭男開槍逃亡19天，在今年4月是全台唯一未破案的槍擊案，加上北市當時爆發重創警譽的「松山之亂」，10多名黑衣人追著督察組楊姓教官，闖進松山警分局砸毀電腦，正當火燒的猛烈，北投槍案主嫌楊、郭兩人在4月29日早上7時許，搭乘保時捷凱燕Porsche Cayenne，至北投警分局門口，在10多名小弟簇擁撐傘下，宛如走星光大道、大搖大擺投案，小弟還拍下影片提供媒體報導，再度破壞警界形象。

警方將槍擊現場的彈頭，與楊男持有槍枝送鑑定比對，試射子彈擦痕吻合，且也有監視器畫面拍下楊、郭在大街上開槍射擊媽祖文化協會窗戶玻璃，遭成玻璃破損。檢察官認定，楊男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有非制式手槍罪，又與郭男共犯恐嚇、毀損罪嫌，全案依法起訴。

帶著黑底白花紋口罩的楊志豪，和紅邊黑外套的郭旻峻，涉嫌朝堂口開槍，4月29日至警...
帶著黑底白花紋口罩的楊志豪，和紅邊黑外套的郭旻峻，涉嫌朝堂口開槍，4月29日至警局投案。（記者蕭雅娟／翻攝）

毒品 槍擊 癌症

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