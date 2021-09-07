鴻海董事長劉揚偉：電動車 台灣下座護國神山

鴻海董事長劉揚偉表示，先打造電動車生態系，才能發展第三代半導體，把過去發展半導體的經驗複製到第三代半導體，「台灣可以再增加一座護國神山」。(本報資料照片)

全球電動車 產業起飛，鴻海 董事長劉揚偉昨天表示，電動車（EV）對於化合物半導體的需求遠大於供給，這是台灣 要發展第三代半導體的絕佳機會，如果能打造電動車生態系統，並帶動第三代半導體供應鏈的發展，可望為台灣打造下一座護國神山。

鴻海在今年8月宣布斥資25.2億元台幣買下旺宏六吋廠，用來開發與生產第三代半導體，跨足碳化矽（SiC）功率元件研發及製造。劉揚偉透露，鴻海買旺宏六吋廠，就是要解決電動車遭遇到充電時間太長、續航力不夠、價格比油車貴等三大問題。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸與劉揚偉昨出席「領袖對談」座談會，暢談台灣在第三代半導體的贏者策略。

曹世綸說，台灣在以矽為基礎的半導體產業有很好的基礎與能量，在全球具有關鍵地位。同時，台灣擁有完整的半導體產業鏈，已從全球半導體產業的跟隨者變成領導者。

劉揚偉說，台灣半導體生態鏈完整，但這是產品的生態鏈，在資通訊（ＩＣＴ）的產業鏈相當完整，但在電動車產業還不齊全。台灣必須先打造完整的電動車產業鏈，自然可帶動第三代半導體零組件產業鏈，然後供應給電動車生態系統。這也是何以鴻海要協助打造ＭＩＨ平台，希望透過ＭＩＨ平台，來打造台灣電動車生態鏈。

劉揚偉表示，一部電動車需用使用到60顆碳化矽元件，一座六吋晶圓廠，只能生產不到500顆碳化矽，約等於八部電動車，可以看出需求遠大於供給，這將是台灣絕佳的機會，如果能把以矽為基礎的半導體經驗，複製到第三代半導體，台灣就可以多一座護國神山。

劉揚偉說，電動車的成本約30%到40%是在電池，另外，有30%是與半導體相關，而半導體中又與功率元件有關，未來適合解決電動車三大問題的半導體技術是什麼？「我們發現，SiC就是未來的解決方案」，因此，鴻海買下旺宏六吋廠。

他指出，透過新投資旺宏六吋廠，把這座廠轉做碳化矽，除以研發為主，也可以小量生產。這座六吋廠產能只有一個月1.5萬片，顯然不夠，大量生產則必須透過其他方式來做。

目前鴻海已擁有夏普八吋廠，之前間接投資馬來西亞八吋廠，未來將瞄準功率元件、 射頻元件與ＣＩＳ應用相關的半導體，透過產能準備，鴻海讓客戶不再有產能缺乏的問題，未來也將與許多家世界級半導體公司合作，將適時宣布合作案。在半導體先進技術方面，鴻海研究院也成立半導體研究所，透過產學研三方合作，希望未來再創半導體榮景。