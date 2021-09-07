艦長與女士官深夜共處一室稱「修電腦」監視器畫面遭刪

海軍永順軍艦傳出艦長與女士官半夜共處一室醜聞。(取材自中華民國海軍全球資訊網)

海軍舷號1305的永順軍艦傳出艦長與女土官半夜關門共處艦長室，被質疑涉不當男女關係。海軍艦隊指揮部6日表示，兩人未涉不當男女關係，但夜半共處一室時間已屬不當，艦長將依規定核予行政懲處，女性士官則先調離現職。

媒體報導，海軍艦隊指揮部所屬192艦執行海軍獵雷、排雷任何務的永順軍艦，傅出洪姓艦長與蔡姓女士官深夜在艦長室內關門長達3小時，遭艦上官兵檢舉有不當男女關係，但洪姓艦長表示是在「修電腦」。

報導指出，由於艦上監視器畫面全遭刪除，海軍表示，目前正在請廠商修復遭刪除的檔案，如有切確證據則依規定嚴懲，目前已將洪姓艦長給予行政處分，女士官則調離現職。

針對媒體報導，海軍艦隊指揮部6日表示，永順軍艦艦長洪中校涉不當男女關係，艦指部經初步查證非屬實；蔡姓士官進入艦長辦公室是維修公務電腦，但時間實屬不當，待完成行政調查後，艦長將依規定核予行政懲處，並就人員相關疏責進行檢討；另考量女士官心緒，先行調離現職。

海軍艦隊指揮部進一步表示，持續加強官兵「兩性營規」規範，建立正確認知及法紀觀念，以維紀律。