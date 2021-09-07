出國8次互稱「老公老婆」 中研院前所長出軌 女助理賠60萬

士林地方法院。(本報資料照片)

中央研究院經濟研究所前所長簡錦漢，熱戀謝姓女研究助理，向蔡姓妻子提離婚，家事官司進行中。蔡女提告謝姓女助理侵害配偶權，求償100萬元(台幣，下同，約3.6萬美元)士林地方法院認定，謝女破壞婚姻家庭生活瀕臨破碎，害蔡女多次就醫，判賠60萬元。

蔡女提告主張，謝、簡兩人從2019年5月起，一同出國多達8次，且互稱「老公、老婆」互動逾越一般男女交往之正常範圍，破壞婚姻及家庭共同生活之圓滿及幸福，侵害配偶權，謝女甚至慫恿簡錦漢提離婚訴訟，迄今無悔意，求償100萬元。

謝女則主張，只是同事關係，沒有超過男女交往分際，對話紀錄恐遭偽造、變造，蔡女長期和簡錦漢相處不睦「婚姻觸礁與她無關」。

法官觀看謝、簡兩人的line對話紀錄，談到離婚官司、家人對離婚的態度等，又對照簡對妻子提出的家事訴訟證據，互相符合，認定謝女飾詞狡辯。

line對話訊息指出，簡、謝兩人長期商討如何順利離婚，謝女稱「當個稱職女主人、那我大概是2018開始喜歡你、我們有兩年的蜜月期再生小孩、再享受有一窩小豬的世界、趕快把我娶回家就可以天天見到啦。」等語。

簡錦漢也積極回應訊息「我都說我愛慕你很久了、我在2017年就慢慢把你當成朋友、地位相等的人、我好想讓我們的關係可以公開，讓我們的關係在自然的環境進行、我對你的愛，就是不需要你改變任何方面、我腦海裡的未來就是跟你一起的未來。」

法官認為，謝、簡兩人互用「情侶關係」相待，且謝也不否認一同出國，對話中也討論旅遊住宿等，簡身為上司，卻因特殊情誼，容任謝女不用請假就出門旅遊，以此證明兩人關係超越一般男女交往，侵害蔡女配偶權，且就算夫妻感情長期不睦失和，謝女也不能以此作為介入他人婚姻生活合理化的藉口。

法官認定，謝女侵害配偶權，評估兩造的身分地位經濟狀況，蔡長期擔任大學教授、各學會幹部，年收入200萬；謝女曾任國科會計畫、研究助理，離職前月薪5萬元，年所得60萬，判決謝女賠償60萬元精神慰撫金。可上訴。