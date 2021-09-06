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台灣蘋果日報新買家 演藝圈大姊大邱瓈寬浮出檯面

記者黃晶琳／台北6日電
消息人士透露，壹傳媒出售台灣蘋果日報，最快本周拍板定案。（本報資料照片）
消息人士透露，壹傳媒出售台灣蘋果日報，最快本周拍板定案。（本報資料照片）

台灣蘋果日報「蘋果新聞網」出現新買家，由「演藝圈大姊大」、人稱「寬姊」的上櫃文創公司寬魚國際創辦人邱瓈寬領投，攜手富邦集團董事長蔡明忠、英業達會長葉國一合組「演藝、金融、科技聯盟」，出手競標蘋果日報，與中嘉董事長郭冠群成為實力最堅強的兩組買家。

香港壹傳媒至8月底公告，尚未與任何買方簽訂正式交易。壹傳媒董事會昨晚公告，包括公司主席葉一堅在內，所有四名董事辭任並計畫公司清盤，以利最佳保護股東、債權人、員工和前員工。壹傳媒此舉對出售台灣蘋果新聞網的影響，仍待進一步觀察。

市場認為，郭冠群與邱瓈寬團隊是實力最堅強的兩組買家，除比資金實力，更要比營運能力；郭冠群與蔡明忠也從匯流大戰，跨到台灣蘋果的話語權之爭。

消息人士透露，壹傳媒賣台灣蘋果日報交易案，最快本周拍板定案。邱瓈寬已經以個人身分向壹傳媒投標，雙方並已簽訂保密協議，其背後資金來源包括蔡明忠、葉國一等金融、科技業大咖，實力堅強。

熟知內情人士指出，邱瓈寬與富邦蔡家、葉國一是數十年好友，邱瓈寬當年創辦寬魚時，葉國一、富邦二董蔡明興的夫人蔡翁美慧皆入股，這次由邱瓈寬以個人名義標蘋果日報，富邦蔡家、葉國一都力挺。

對於相關傳言，目前人在美國的邱瓈寬昨否認，但她強調，蘋果是一個好媒體，希望無論誰得標，都可以好好讓蘋果日報繼續經營。

消息人士透露，邱瓈寬曾私下指出，蘋果是非常強的媒體。若能順利入主，將持續改革，積極留下幹部，打造全方位的媒體平台。

壹傳媒計畫出售旗下子公司Amazing Sino，其負責台灣經營提供新聞及娛樂內容的媒體─台灣蘋果日報「蘋果新聞網」。壹傳媒6月底公告，原本規畫8月底公布確定買家，但因為各方買主湧入，據傳，壹傳媒再次延後宣布日期，最快本周公布拍板名單。

近期市場傳出蘋果新聞網買家，除了愛爾麗、寶佳、三立電視以外，中嘉董事長郭冠群也加入收購戰局。而買家中最低調的邱瓈寬團隊最近浮出檯面。市場臆測，交易價格應為台幣2億元（約723.8萬美元）左右。

壹傳媒多次想出售台灣媒體事業，從多年前就曾傳出售壹週刊、蘋果日報及資產，後來壹週刊停刊，其他資產陸續出售，今年5月18日蘋果日報紙本也停刊，並將資源集中全力發展「蘋果新聞網」，而「蘋果新聞網」也成為此次出售的主體。因應出售，蘋果新聞網也歷經幾次的資遣計畫，降低員工人數，據傳目前員工人數約為300人左右。

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