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企業資安隱憂…竄改商務電郵 每年詐騙逾2億元

記者李奕昕／台北6日電

跨國貿易頻繁，竄改商務電子郵件詐騙越演越烈，駭客假冒境外公司或自家主管名義發電郵給境內企業，以變更收款帳戶或處理機密生意為由誘使匯款，每年騙走台灣逾2億元（台幣，下同，約723.8萬美元），北市一家科技公司的秘書，今年6月誤認駭客信件是財務長所寄，匯款700萬美元，損失慘重。

刑事局統計，近5年每年獲報100多件竄改商務電子郵件詐騙案，平均每年騙走逾2億元，2018年飆破3億元最高；今年上半年光單一個案已近2億元，企業資安風險隱憂浮現。警方說，疫情期間居家辦公，員工在家使用個人電腦，資安防護不比公司，網路安全性也低於公司內網，電郵易遭入侵，上班族宜注意。

據了解，台北市某科技公司的秘書疑居家辦公時遭駭客入侵，6月在公司收到駭客寄送仿公司財務長發出的兩封電郵，因郵件附著公司會議紀錄，秘書最後就依信件指示匯款700萬美元到指定帳戶，直到公司稽核帳目才發現財務長根本沒發信給秘書，而駭客將信箱地址英文字母「I」、「C」從小寫改為大寫，讓秘書誤認信件來自財務長。

另外，北市某貿易公司去年底向國外廠商進貨，收到自稱廠商電郵，稱收款帳戶因稅務檢查暫時停用，請求將貨款匯到新帳戶；職員沒細看郵件地址「g」變成「q」而匯款，一個月後廠商詢問未收到款項才知被騙，損失3萬3千美元已難追回。

資安警官說，駭客會搜尋網路公開資訊，鎖定負責匯款的秘書、採購、會計等人電郵信箱，寄送釣魚郵件引誘下載，暗植木馬程式竊取信箱帳號、密碼，或誘點擊釣魚網頁，以驗證、更新等理由騙取帳密。接著以帳密登入信箱潛伏，觀察往來信件，掌握交易狀況後再假冒各種身分發信，騙當事人匯款。

刑事局提醒，一旦受害，立即向銀行申請退匯，趕在款項中轉或收款行尚未打入帳戶前攔阻，只有一至兩天營業日可追回款項。

駭客 資安 釣魚

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