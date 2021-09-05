蔣中正不戴軍帽、魯迅埋花園40年 蒲添生故居處處故事

蒲添生受國民黨委託製作的「蔣中正戎裝像」，是台灣第一件蔣中正銅像。完成後遭質疑不應讓蔣中正身著軍服卻又沒有戴軍帽，甚至威脅要槍斃蒲添生。但蒲添生卻未屈服。後來老蔣總統也順從了蒲氏的想法。這座銅像在解嚴後不知所蹤，但蒲家保留原模。記者陳宛茜／攝影

蒲浩志打亮「蒲添生雕塑 紀念館」藝術走道，只見孔子、鄭成功、劉銘傳、國父孫中山、蔣中正、吳稚暉等銅像一字排開，宛如歷史的時光隧道。「這裡是台灣 雕塑的發源地。」蒲浩志表示，父親1960年代起在此地親手打造工作室與住家，完成200多座人像雕塑，等於台灣近代史的立體史。蒲家子女近日規劃完整捐贈蒲添生故居與文物，希望用國家的力量保存這段用銅像寫成的台灣史。

雕塑紀念館裡的蒲添生作品，每一件都有故事。蒲添生第一件受到國際藝術界肯定的作品是魯迅雕像「沉思者」。他於二二八事件 之後塑製此一雕塑卻遭舉報，將這件作品藏在庭院花叢中，40年後才出土改名為「詩人」，獲選參加巴黎春季沙龍。2006年，蒲浩志整理作品時，將頭手的部分獨立出來形成另一件作品，如今放在成功大學光復校區的大門入口處，成為大學精神的象徵。

蒲添生1945年接受國民黨委託製作的「蔣中正戎裝像」，是台灣第一件蔣中正銅像。完成後遭質疑不應讓蔣中正身著軍服卻未戴軍帽，威脅不改就要槍斃，蒲添生卻不屈服，蔣中正最後也接受蒲添生的想法。這座銅像在解嚴後不知所蹤，僅蒲家保留原模。

蒲添生是二二八受難畫家陳澄波女婿，卻為蔣中正製作銅像，曾讓本土藝術界不諒解。但其實蒲添生為蔣中正製作銅像，便是岳父向國民黨台灣黨部推薦，銅像的完成也早於二二八事件。二二八事件後陳澄波在獄中寫遺書給女婿，除了將身後的家庭重任交給蒲添生，也另寫一封信給藝術同道，要求他們包容蒲添生「氣有稍強」的個性。

之後蒲添生又接受蔣中正委託製作開國元老吳稚暉的銅像，便充分展現「氣有稍強」的個性。他根據照片製作七公尺高的銅像，完成後立於台北市仁愛路圓環。銅像揭幕時冠蓋雲集，沒多久卻被要求將吳稚暉的招牌駝背形象改為挺直。蒲添生堅持藝術家追求真善美的理念不肯妥協，表示自己見過吳稚暉，他本來就是有點「龜龜」的。最後銅像遭移除換他人作品，故居中仍保留這尊銅像的頭部。

曾矗立在嘉義火車站的吳鳳騎馬像，也出自蒲添生之手。吳鳳是日據時代以來流傳於台灣社會的故事，相傳吳鳳穿紅衣騎白馬捨身成仁教化原住民，後來被認為是杜撰的政治神話。1988年，一群憤怒的抗議者用繩索套住吳鳳銅像，硬生生將這個虛構人物從政治舞台「拉下馬」，原來的基地則由銅鐘「自由鐘」取代。蒲添生故居中也保留這個吳鳳騎馬像的翻模。

蒲浩志透露，吳三連、楊肇嘉等台灣早期政治人物，為了讓父親做雕像，都來蒲家住了好幾個月。他表示，蒲添生創作人物雕像不喜歡依賴照片，認為「照片只有一種表情」，但真實人物有許多表情，他必須長期觀察真人才能準確捕捉神韻，「因此父親的人物雕塑是『活的』。」