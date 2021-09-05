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馬防部士官 軍人節竟在營內性侵女兵

記者徐偉真／台北5日電
陸軍馬祖防衛指揮部本月3日發生性侵案，一位女兵遭吳姓男士官性侵，案經連江地檢署訊問吳男後，向法院聲請羈押禁見獲准。圖為示意圖。（取材自Ingimage）
陸軍馬祖防衛指揮部本月3日發生性侵案，一位女兵遭吳姓男士官性侵，案經連江地檢署訊問吳男後，向法院聲請羈押禁見獲准。圖為示意圖。（取材自Ingimage）

陸軍馬祖防衛指揮部本月3日發生性侵案，一位女兵遭吳姓男士官性侵，案經連江地檢署訊問吳男後，昨天向法院聲請羈押禁見獲准，馬防部已編成專案小組實施行政調查，將就內部管理疏責進行檢討，遭性侵女兵除了立刻就醫外，也進行心理輔導，目前情緒還算平靜。

據了解，吳男趁前天軍人節部隊在營休假時，以分配打掃勤務為由支開其他人，要求女兵向他報到，趁著和女兵獨處時伸出狼爪，撕扯女方衣物，女兵雖然奮力抵抗，但仍遭侵害。

知情人士表示，事後女兵不甘受辱立刻向長官回報，長官得知後大怒，派出軍官將涉案的吳男留置看管，並通知憲兵隊調查，吳男訊後被以妨害性自主罪移送連江地檢署，檢方訊後認定吳男涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准，加害者是否性侵既遂留待檢方採樣鑑定。

據指出，單位獲報之後立刻找單位女性主管陪同女兵就醫，並安撫情緒，有心輔人員及社工替女兵進行心理輔導，目前家屬已經抵達馬祖陪伴，女兵情緒和狀況還算平靜。

馬防部表示，吳男本月3日疑假藉勤務，涉嫌趁隙對女性同仁「妨害性自主」，單位獲報後立即報案並陪同被害人就醫，將就內部管理疏責進行檢討。

馬防部指出，軍方後續將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則，檢討撤職處分；另持恆加強軍法紀及性別分際教育，建立正確認知，確實維護軍譽。

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