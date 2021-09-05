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查政治獻金案 調局偵查筆錄 竟遭證人竊走

記者張宏業／台北5日電
調查局南部地區機動站日前發生證人趁調查官沒注意帶走筆錄、隨後疑向當事人通風報信，面對此一重大疏失，調查局內部已展開行政調查。（記者劉學聖／攝影）
調查局南部地區機動站日前發生證人趁調查官沒注意帶走筆錄、隨後疑向當事人通風報信，面對此一重大疏失，調查局內部已展開行政調查。（記者劉學聖／攝影）

調查局繼航基站前組長徐宿良盜賣毒品案後，又爆出史上首次偵查筆錄遭竊事件。南機站日前追查一名立委疑因政治獻金涉不法案時，約談一位關鍵證人查證，詎料證人趁女調查官滑手機之際，當面竊走調查筆錄與提示證據影本，事後向綠營南部某立委通風報信；調查局高層直到接獲立委關切案情，才驚覺筆錄失竊，正追究行政責任。

由於此案牽涉到執政黨資深立委，立法院即將開議，加上案情內容敏感，調查局高層得知後除震怒外，也緊急採取補破網行動，將追究證人竊盜責任。

由於全案尚在偵查中，筆錄遭竊形同偵查內容外洩曝光，尤其是提示證據外流，可讓人猜到後續偵查作為，若發生串、滅證情事，案件能否辦得下去也成疑問。至於被通風報信的綠營立委，是否就是案件當事人？調查局指出，基於偵查不公開，無法對外說明內容。

不過，調查局屢屢發生重大離譜情事，先前調包毒品事件，才引起閣揆痛責，如今又發生筆錄遭竊，調查局螺絲掉滿地的情況，更引起內部熱議。

政治獻金法第九條規定，政治獻金之捐贈，不得行求或期約不當利益。過去曾發生民代收受政治獻金後，為提供獻金遊說取得政府承租價購案等，被依貪汙罪判刑定讞的情況。

據了解，南機站此次筆錄被竊事件，主要是調查綠營南部一名出身政治世家、被看好是政壇明日之星的立委被檢舉涉不法案件，在清查金流、針對政治獻金問題，約談一名證人到案查證時發生。

事發當天原本由一名男調查官負責詢問，盧姓女調查官在旁負責筆錄製作。詢問結束後，男調查官認為證人說詞有所保留，等證人在筆錄上簽名後，先離開詢問室與長官討論後續作為，留下盧女與證人在詢問室。

據了解，通常調查局詢問被告或證人後，會列印三份筆錄給當事人簽名，該名證人在詢問室等候時，發現盧女在滑手機，視線沒有停留在他身上，便藉由彼此間相隔電腦螢幕的機會，順手牽羊取走桌上其中一份筆錄及詢問時提示的證物，盧女當下並未察覺。

盧女後來發現筆錄短少，誤以為是少印一分，又離開詢問室去加印一分給證人簽名，證人就在盧女眼皮底下把筆錄帶出南機站，轉而跑去告知該立委辦公室主任；立委知悉被調查後，先找高雄市調處鳳山站據點詢問，據點驚訝之餘立即向主管回報，沒多久，立委更向調查局高層詢問辦案手法是否不當，讓調查局高層更確認對方已掌握遭調查一事。

南機站爆發筆錄遭竊事件後，調查局廉政處旋即下達指示，「本局某處站同仁製作詢問筆錄時，筆錄及提示證物遭受詢問人竊走，主詢與筆錄人均未發現，提醒同仁於筆錄詢問空檔時，注意受詢問人動態並掌握筆錄與提示證物影本之數量是否確實回收。」

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