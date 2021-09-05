我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

趙立堅也辱華？推特PO圖「不見台灣」 中網民炸鍋

新聞眼／政治至上忘基本功 調查局淪調包局

記者張宏
調查局近來違紀事件頻傳，過度為政治服務、失去情治機關應有專業，恐怕才是國安大問題。（記者余承翰／攝影）
調查局近來違紀事件頻傳，過度為政治服務、失去情治機關應有專業，恐怕才是國安大問題。（記者余承翰／攝影）

調查局爆發監守自盜毒品案，重創政府機關形象，先前毒品調包案尚有6.5公斤安毒不知去向，沒想到又爆偵查筆錄遭竊的荒誕事件，在在顯示調查局內控機制出現重大漏洞，過去以專業導向為主的調查局，為何變成「調包局」？一大原因在於高層太過於替政治服務，用人不當導致人謀不臧等後遺症。基層為滿足上意，忘了基本功，螺絲自然掉滿地。

調查局近期在偵辦重大案件程序上屢屢出包，尤其是前調查官徐宿良勾結黑道盜賣毒品，手法令人瞠目結舌，就連閣揆蘇貞昌都多次說重話，要調查局徹底檢討，妥善建立監督制衡機制，落實內控與外稽。

調查局過去原本是台灣首屈一指的情報機關，核心工作價值就是經營轄區、發掘重大情報，不管是國安或犯罪情資，都曾有過輝煌表現。

但近年來外部勢力介入影響人事，為爭取主官管職缺，不少人想方設法迎合長官要的績效，或是攀權附勢拉關係，爭到位置後往往因專業性不足，變成外行領導內行，調查局如今流傳三句名言，「戰將不如愛將、辦案不如辦桌、拜關公不如做公關」。

該局近年來卻將重心擺在查緝假訊息、宣導國安保防議題上，用紅蘿蔔當管考分數，變相逼據點去做迎合執政黨在意的事，桃園市調查處甚至要求據點值夜班，大量蒐報公情（公開資料）與假訊息，讓基層苦不堪言，抱怨此制度只會讓轄區情資、人脈空洞化。

調查局長呂文忠上任後，首重查辦「不利政府的假訊息」與保防宣導，這方面表現為他贏得高層肯定。所謂「上有所好、下必甚焉」，外勤主管為求升遷順利，不斷增加據點有關假訊息的工作量，以此評比據點優劣，導致許多基層認為，每天辛苦經營轄區未必有績效，但每天滑手機或坐在電腦前蒐報假訊息，就有分數可賺，何樂不為，但大量蒐報垃圾訊息，卻讓情資失真、甚至讓高層誤判情勢，成為調查局目前最大隱憂。

基層調查官的投機心態，自然也反映在辦案工作上，以航基站調包毒品案來說，贓證物管理制度有極大漏洞，歷任主管明知有問題，卻無人重視、在意，才會讓徐宿良盜賣毒品長達九年；偵訊被告或證人明明應該注意其動態，但第一線調查官每天被績效追著跑，部分基層索性利用等待筆錄結案的空檔，上網滑手機找情報，才會無暇注意當事人。

曾是國家菁英情報部隊的調查局，如今一再出包，種種問題都顯示，高層無法了解基層真正存在的人、事、物問題，只一味顧著迎合有權者喜好，才會鬧出一次又一次的笑話，出事後說要檢討，不過是亡羊補牢罷了。

毒品 工作 手機

上一則

黑白集／修國賠法…給百姓看的障眼法？

下一則

第2批BNT傳8日到貨 波蘭捐贈40萬劑AZ運抵

延伸閱讀

新聞眼／防疫靠甩鍋 邊境破口當然堵不住

新聞眼／防疫靠甩鍋 邊境破口當然堵不住
新聞眼/ 疫苗政治學 蔡政府心魔揮不去

新聞眼/ 疫苗政治學 蔡政府心魔揮不去
新聞眼／歡樂派對轉移焦點 挽得回年輕人心？

新聞眼／歡樂派對轉移焦點 挽得回年輕人心？
新聞眼／重啟訓練 應先還正步「清白」

新聞眼／重啟訓練 應先還正步「清白」

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
新北傳出中和1名男子打完2劑莫德納後死亡。美聯社

台灣新北首例 中年男打2劑莫德納1個月後不治

2021-08-30 10:20
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

2021-08-24 02:16
編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，在屏東機場模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停。(圖 :讀者提供)

台漢光演習預演出意外 F-16衝出跑道「插進土裡」

2021-08-30 20:55
作家蔣勳書信散文集「欲愛書」，相隔20年重新出版，面對如今進入被手機、3C寵壞的世代，他期待人們能重溫手寫溫度，感受一筆一畫裡的愛與欲。（中央社）

因為心中有一個人 蔣勳新作「欲愛書」情牽12封手寫信

2021-08-31 18:53

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸