治病意見不同 祖母帶孫女出門失聯8天 父母提告略誘

林婦帶著孫女失聯8天，3日在桃園出租套房被警方發現。（取材自臉書）

80歲林姓婦人上月27日帶著8歲陳姓孫女出門後便失聯多日，家屬焦急報案協尋，警方調閱監視畫面，發現林婦帶著陳姓孫女到嘉義住三天，隨後又在30日搭客運前往桃園，最後警方在桃園市的出租套房內發現兩人，目前已將人帶回。

警方調查，林婦前陣子與家人因女童教養問題起口角，上月27日沒帶手機 便牽著孫女出門，向家人表示要到嘉義阿里山 ，接著搭車南下後在嘉義待了三天，隨後又在上月30日搭車返回桃園地區。

由於女童患有關節炎需長期治療，陳母見林婦和女兒一直聯絡不上心急如焚，上月30日報警協尋，並向林婦提吿略誘。警方3日稍早在桃園市一間分租套房內發現兩人，出租套房內生活機能完善，牆上還貼有林婦幫女童安排的課表。

警方調查，林婦在約一個月前便已承租該套房，她帶著孫女到桃園後聯繫皆以附近公共電話，讓警方苦苦追人，最後根據附近監視畫面、通聯紀錄等鎖定林婦承租套房地址，帶著檢方開出的拘票敲門。林婦看見警察 ，情緒略顯激動，目前警方已將兩人帶回，警詢後將依略誘罪嫌移送。

林口警分局長陳忠龍說明案情，表示發現兩人時，兩人身體皆無大礙，「現場的狀況，看得出來祖母真的很疼愛孫女，那為什麼會帶女童出去這些天，可能是祖孫相處的家庭問題」。

據了解，祖母因為不捨孫女，因為類風溼性關節炎要長期服藥，因此希望透過宗教的力量讓孫女好起來，才會將孫女帶走。但跟孫女的爸媽沒獲得共識，才會有此行動，雖然已經找到人，但後續的家庭問題，還是需要溝通處理。