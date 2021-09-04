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疫期停業沒收入舞小姐輕生 八大行業批政策殺人

台灣新聞組／台北4日電
台南施姓舞小姐上月因疫情無收入，遭逼債輕生，家屬3日到台南市政府前聲援台南市育樂事業商業權益促進會，八歲女兒（右二）不斷躲在祖母懷裡痛哭。（記者鄭維真／攝影）
台南施姓舞小姐上月因疫情無收入，遭逼債輕生，家屬3日到台南市政府前聲援台南市育樂事業商業權益促進會，八歲女兒（右二）不斷躲在祖母懷裡痛哭。（記者鄭維真／攝影）

「同島一命，我要生存」。尚未開放營業的八大行業昨上街陳情，台南市育樂事業商業權益促進會號召上百名從業人員到台南市政府前拉布條陳情，痛批「政策殺人」，爭取盡快復業。上月因遭逼債輕生的施姓舞小姐家屬也到場聲援，八歲女兒躲在祖母懷裡不斷哭泣，手持「還我媽媽」頭巾，令人鼻酸。

八大行業從5月中停業至今，施姓舞小姐數月都沒收入，後因負債壓力過大選擇輕生，家屬連塔位都買不起。死者前夫感嘆，疫情衝擊百工百業，盼政府趕快讓大家有工作、有收入。

台南市育樂事業商業權益促進會，3日號召上百名從業人員到台南市政府拉布條陳情，痛批...
台南市育樂事業商業權益促進會，3日號召上百名從業人員到台南市政府拉布條陳情，痛批「政策殺人」，要求政府盡快讓八大復業。（記者鄭維真／攝影）

台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義指出，中央無限期勒令八大行業停業，卻沒紓困配套，要大家怎麼活？部分休閒娛樂場所有條件開放，歌廳、舞廳、夜總會卻苦無營業的一天，其實政府可妥善輔導並定期檢查防疫，讓合法公司運作，員工能生存，有了收入才能讓一個家庭順利運轉。

台中市視聽歌唱公會理事長蔡淇龍說，八大行業損失慘重，店面愈大虧損愈大，像他已損失百萬（台幣，下同）；再不復業，如果大家都轉地下化營業，到時候衍生的防疫破口才更可怕。

八大業者「陸姐」說，若同島一命就一致標準，不要鄙視八大行業，八大產業還涉及音響、酒商、備品等業者，一連串產業鏈受衝擊，蔡英文總統有本事就把台灣八大行業絕跡，「我們不要紓困，只要工作權」。她還攤開去年實名制筆記本，記載滿滿的消費者姓名、聯絡電話，她說，萬一復業確診，就比照百貨公司停業三天、消毒再復業，「百貨可以，為什麼八大行業不可以？」很多業者已轉入地下化經營，私下營業才可怕。

單親媽媽Maggie指出，若能正常工作，每月收入近10萬，但已拖四個月不能復業，她自己還要帶小孩，只能東借西借，現在做家庭代工每月最多4000元，加上餐飲2、3萬元，要養兩個孩子的生活壓力很大。

桃園、台北也有相關從業人員南下聲援，桃園市特殊娛樂公會指出，憲法第15條保障人民有生活權、工作權，希望政府能「愛民如子，苦民所苦」。台北市娛樂公關經紀職業工會理事長胡筠筠說，有酒店公關沒錢繳房租，只能帶孩子睡車上，甚至有人因沒錢替祖父繳醫藥費，結果在失業期間祖父因病逝世，呼籲政府盡快讓八大復業，至少能維持基本生活開銷。

台南市政府副秘書長王揚智代表接受陳情書時表示，市府會向中央反映，在做好防疫措施的前提下，早日讓各行各業恢復營業。

工作 防疫 紓困

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