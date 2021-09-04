我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

勞團喊基本工資調至2.6萬 「把去年欠的漲回來」

記者葉冠妤／台北4日電
勞工團體3日到商總及工總大樓前喊口號，要求在經濟成長創新高的環境下，政府應履行承諾，穩健調漲基本工資，將月薪調至2萬6000元台幣。（記者余承翰／攝影）
勞工團體3日到商總及工總大樓前喊口號，要求在經濟成長創新高的環境下，政府應履行承諾，穩健調漲基本工資，將月薪調至2萬6000元台幣。（記者余承翰／攝影）

基本工資審議委員會預計本月召開，勞動部長許銘春、經濟部長王美花近日接連表態應正向調漲明年基本工資，讓工商團體跳腳反對，工鬥團體昨則到工總、商總踢館，要求工商團體務必出席審議會，理性協商，而非直接反對調升，同時也呼籲蔡英文總統兌現任內基本工資3萬元（台幣，下同，約1086美元）的承諾，明年調至2萬6000元。

疫情衝擊各行各業，不過主計總處日前公布今年經濟成長率達5.88%，創近11年新高，也讓今年基本工資是否調漲備受關注。

桃園市產業總工會秘書長邱宇弘表示，去年台灣經濟成長率已創近三年新高，但卻以疫情為由，基本工資月薪只微調200元、時薪二元，遠低於前兩年調幅，眼看今年經濟成長率又創下新高點，勞工團體訴求基調就是「把去年欠的，一次漲回來。」

邱宇弘說，政府已提供紓困補貼方案，行政院也將發振興五倍券，期間所耗費上千億成本，都由全民共同舉債支應，工商團體不該再拿疫情當藉口，拿了人民納稅錢紓困，卻反對調漲勞工的基本工資。

新北市產總理事長洪清福則認為，可針對受疫情重創的部分行業附加但書、例外條款，由政府補助調漲差額等，這些都可以談。

台大國發所兼任副教授辛炳隆說，勞資目前共識似乎是由政府補貼調漲差額，但2007年基本工資時薪雖一口氣調漲29元，政府也祭出補貼，但當年是因時薪計算方式改變，今年若這麼做，擔憂資方往後會有預期心理，也常喊補貼。

辛炳隆表示，勞團喊每年漲2000，蔡英文任內才能達3萬元的目標，但就近年審議會的運算默契，調幅約落在4%到5%之間，頂多調升1000多元。由於疫情仍有變數，建議不急著在9月召開審議會，可先觀望內需產業變化，也更接近明年狀況。

勞動部回應，今年全年經濟成長率預測值達五點88%，雖然部分內需產業受疫情影響，但站在勞動部立場，當然期望能多照顧勞工，至於今年度基本工資是否調整以及調幅，仍需由「基本工資審議委員會」通盤考量整體社會經濟情勢，審慎討論議定。

基本工資 疫情 勞工

上一則

央行總裁評比楊金龍未「連三A」 和鮑爾同列A-

下一則

防疫破口…確診機師違規外出 足跡遍及桃竹苗

延伸閱讀

台基本工資喊漲 商總：要求需紓困產業加薪不合理

台基本工資喊漲 商總：要求需紓困產業加薪不合理
財經簡訊

財經簡訊
大華府校車司機荒 增時薪加獎金 費郡促家長自行接送

大華府校車司機荒 增時薪加獎金 費郡促家長自行接送
美國勞動市場里程碑：餐廳、超市平均時薪達15元

美國勞動市場里程碑：餐廳、超市平均時薪達15元

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

2021-08-24 02:16
新北傳出中和1名男子打完2劑莫德納後死亡。美聯社

台灣新北首例 中年男打2劑莫德納1個月後不治

2021-08-30 10:20
編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，在屏東機場模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停。(圖 :讀者提供)

台漢光演習預演出意外 F-16衝出跑道「插進土裡」

2021-08-30 20:55

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情