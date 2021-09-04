勞團喊基本工資調至2.6萬 「把去年欠的漲回來」

勞工團體3日到商總及工總大樓前喊口號，要求在經濟成長創新高的環境下，政府應履行承諾，穩健調漲基本工資，將月薪調至2萬6000元台幣。（記者余承翰／攝影）

基本工資 審議委員會預計本月召開，勞動部長許銘春、經濟部長王美花近日接連表態應正向調漲明年基本工資，讓工商團體跳腳反對，工鬥團體昨則到工總、商總踢館，要求工商團體務必出席審議會，理性協商，而非直接反對調升，同時也呼籲蔡英文總統兌現任內基本工資3萬元（台幣，下同，約1086美元）的承諾，明年調至2萬6000元。

疫情 衝擊各行各業，不過主計總處日前公布今年經濟成長率達5.88%，創近11年新高，也讓今年基本工資是否調漲備受關注。

桃園市產業總工會秘書長邱宇弘表示，去年台灣經濟成長率已創近三年新高，但卻以疫情為由，基本工資月薪只微調200元、時薪二元，遠低於前兩年調幅，眼看今年經濟成長率又創下新高點，勞工 團體訴求基調就是「把去年欠的，一次漲回來。」

邱宇弘說，政府已提供紓困補貼方案，行政院也將發振興五倍券，期間所耗費上千億成本，都由全民共同舉債支應，工商團體不該再拿疫情當藉口，拿了人民納稅錢紓困，卻反對調漲勞工的基本工資。

新北市產總理事長洪清福則認為，可針對受疫情重創的部分行業附加但書、例外條款，由政府補助調漲差額等，這些都可以談。

台大國發所兼任副教授辛炳隆說，勞資目前共識似乎是由政府補貼調漲差額，但2007年基本工資時薪雖一口氣調漲29元，政府也祭出補貼，但當年是因時薪計算方式改變，今年若這麼做，擔憂資方往後會有預期心理，也常喊補貼。

辛炳隆表示，勞團喊每年漲2000，蔡英文任內才能達3萬元的目標，但就近年審議會的運算默契，調幅約落在4%到5%之間，頂多調升1000多元。由於疫情仍有變數，建議不急著在9月召開審議會，可先觀望內需產業變化，也更接近明年狀況。

勞動部回應，今年全年經濟成長率預測值達五點88%，雖然部分內需產業受疫情影響，但站在勞動部立場，當然期望能多照顧勞工，至於今年度基本工資是否調整以及調幅，仍需由「基本工資審議委員會」通盤考量整體社會經濟情勢，審慎討論議定。