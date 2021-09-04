央行總裁評比楊金龍未「連三A」 和鮑爾同列A

2021年全球主要國家央行總裁評比，台灣央行總裁楊金龍獲Ａ-，未能「連三Ａ」。（本報資料照片）

環球金融雜誌（Global Finance）2021年全球主要國家央行 總裁評比昨出爐，台灣 中央銀行總裁楊金龍獲評為「Ａ-」，與美國聯準會主席鮑爾（Powell）同級。

2018年2月上任的楊金龍，在2019、2020年獲評為「Ａ」級，今年未能「連三Ａ」，但在全球央行總裁評比中，仍屬前段班。

對於楊金龍今年未能「連三A」，該雜誌目前未有詳細說明，但金融人士認為，可能跟近期新台幣匯率 太強，台灣符合美國財政部三項匯率操縱國標準，列入加強觀察名單關。

相關人士指出，今年的評比期間，包含去年9月發布評比後的觀察紀錄，2020年各國因疫情衝擊祭出無限量化寬鬆，熱錢擁入到相對穩定的台灣，加上台商資金大量回流，及中美貿易戰的轉單效應，造成資金短期內集中，新台幣強勁升值，不利匯率穩定。央行大量買匯，因此符合美國財政部匯率操縱國三項標準。

自1994年以來，環球金融雜誌每年都會針對各國央行總裁進行評比，前任台灣央行總裁彭淮南曾在2005年至2017年連續13年都拿A，合計共拿下14個A，成為該雜誌評比最多A級的央行總裁，也是唯一一位連續13年評比均為A級者的央行總裁。

今年拿下「Ａ」級的央行總裁共有十位，包括中國人民銀行行長易綱，以及巴西、保加利亞、加拿大、智利、捷克、埃及、歐盟、科威特、摩洛哥等。除楊金龍及鮑爾外，還有哥倫比亞、喬治亞、以色列、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、巴拉圭、卡達、南非等共11位，獲評為「Ａ-」。

金融人士認為，今年的評比期間，包含去年9月發布評比之後的觀察紀錄，2020年因疫情衝擊，各國祭出無限量化寬鬆（QE）救經濟，熱錢大肆外溢到疫情相對穩定的台灣，加上台商資金大量回流，及中美貿易戰的轉單效應，造成資金短期內集中且大量匯入，新台幣強勁升值，波動幅度擴大，不利匯率及國內金融市場的穩定。央行基於職責進場大量買匯力穩匯率，因此符合美國財政部匯率操縱國三項標準，列為加強觀察名單。