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長孫涉殺祖母奪產遭求處死刑 警續查失蹤14年女友案

台灣新聞組／台中4日電
涉奪財殺害祖母的阮性男子（面對鏡頭者）。（視頻截圖）
涉奪財殺害祖母的阮性男子（面對鏡頭者）。（視頻截圖）

台中市一名阮性男子在六年前殺害祖母郭婦，盜領312萬（台幣，下同，約11.3萬美元）存款，並詐領祖母的130萬保險解約金，檢察官認阮男冷血、無教化可能，從重求處死刑，3日依殺害直系血親尊親屬等罪起訴阮男，移送台中地院審理，法官認阮男所犯是五年以上重罪，有逃亡、串證之虞，裁定將阮男羈押禁見。

檢察官審酌，畢業於中正大學的阮男自小因父親離世，母親另組家庭，由祖母郭婦一手養大，疼愛有加，但他不思祖母養育之恩，竟為財對祖母下殺手，檢察官從重求處死刑。

起訴書指出，阮男（36歲）為郭婦的長孫，祖父於2014年間過世後，貪圖祖母的鉅額資產，於祖母於2015年4月22日下午，自慈濟醫院出院返回中清路住處後，以不詳方式殺害郭婦，再棄置遺體至不詳處，至今遺骸下落不明。

阮男將祖母的證件及帳戶藏在廚房天花板維修孔內，另將祖母的假牙藏放在祖父的骨灰罐內，再從2015年5月至2016年7月，盜領祖母的存款共312萬9500元。

至於阮男疑涉入14年前大學同班劉姓女友失蹤案，目前仍在偵辦中。不過，據指出，阮與劉女連繫之後，劉女即告失蹤，阮是最後接觸者，劉女家人曾試圖與他連繫，他卻拒接電話，顯然涉案重大，只可惜沒有具體證據。

14年前， 當時才23歲的嘉義中正大學劉姓女大學生，在畢業前一周即未到校上課，從此人間蒸發。彰化縣警察局去年清查超過三年失蹤人口案，在重啟調查後，發現阮男涉有重嫌，進而查出阮在六年前疑盜領家產涉嫌殺害祖母。

此外，阮男曾上網查詢「完全失蹤」、「絞肉機」及嗜吃人肉的心理醫師「漢尼拔」等案情，檢方認為可證明他縝密構思殺人計畫；2015年郭婦出院返家後就未再出門，警方研判阮男就是在此時將祖母殺害並支解棄屍，同樣失蹤14年的劉女，恐怕也遭阮男以同樣手法殺害。

阮性男子在阿公過世後，涉殺害祖母盜領存款，遭台中地檢署起訴，從重求處死刑。（本報...
阮性男子在阿公過世後，涉殺害祖母盜領存款，遭台中地檢署起訴，從重求處死刑。（本報資料照片）

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