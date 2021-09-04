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6買家搶台灣蘋果新聞網 9月底定生死

記者何醒邦／台北4日電
壹傳媒擬出售台灣蘋果日報新聞網，傳出買家已增到五、六組。（路透資料照片）
壹傳媒擬出售台灣蘋果日報新聞網，傳出買家已增到五、六組。（路透資料照片）

壹傳媒資金因遭香港官方凍結，營運無以為繼，擬出售台灣蘋果日報新聞網（簡稱台蘋），6月底傳出有企業出手，但並未完成交易。即使台蘋年虧5億元（台幣，下同，約1800萬美元），傳出買家已增到五、六組，交易已在8月底封盤，靜待壹傳媒審標。台蘋因帳上現金不多，預期9月底前應會完成交易，不然恐面臨資金斷炊危機。

壹傳媒創辦人黎智英去年起被監禁，資金連帶遭香港官方凍結，台蘋先在5月停止紙本發行，港蘋則在6月宣布終止紙本與網路發行。

台蘋一直在尋找買家，已曝光的買家包括寶佳集團、愛爾麗集團，及有線電視中嘉大股東、親綠電視台大股東及媒體大老闆等。因新買家都不想接受台蘋的人事包袱，台蘋已從去年同期的1000人，慢慢瘦身至今300人。

年營收百億元的台灣最大醫美集團愛爾麗總裁常如山說，壹傳媒「有開規格、沒開價格」，買家各有盤算，有的是要當「護身符」，有的則是要擴大影響力；各家遞出標單後，由香港方來審查競標狀況，但價高者不一定會得標，還要看資格、條件等。

業界估計，想買台蘋，2、3億元跑不掉，「不過就是買一棟豪宅的價格，要的是話語權」。蘋果日報品牌知名度強、影響力大，台灣有百億實力也感興趣的富豪並不少，只是怕不怕會得罪中共而已，當然也要黎智英願意賣。

愛爾麗為何想跨足媒體業？常如山說，剛開始只是想買大樓當成護理之家，後來因法規不允許而作罷，不過愛爾麗也是蘋果日報的廣告大戶，時常有接觸，當然會有人鼓勵他購買。

常如山也說，十個朋友有九個半勸他，若想要好好過生活，就不要碰媒體，果然立刻就被抹紅了，但媒體是社會公器，蘋果的品牌力與影響力都夠，創新之後，也許可以做出不一樣的媒體，只要進行一些調整，還是有機會賺錢。

「我的目標是一年半損益兩平。」常如山指出，蘋果多走八卦路線，也許以後可多些財經生活國際的新聞，尤其是他最感興趣的房地產可好好經營。愛爾麗向來標榜「業界最高薪」，只要跑出好新聞，就會給高額獎金，有好新聞，網站才有高流量，也才能帶來廣告業務；愛爾麗有自己的大樓，若買下台蘋不用承租，可省下租金。

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