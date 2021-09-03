台基本工資喊漲 商總：要求需紓困產業加薪不合理

雖然疫情近來趨緩，但多數商家生意仍不如以往，針對政府接連釋出調漲明年基本工資，全國商總2日再度表態反對紓困企業調漲基本工資。（記者胡經周／攝影）

勞動、經濟部長接連釋出正向調漲明年基本工資 訊息，中華民國商業總會昨再度表態反對，直指紓困 企業竟還要調薪，不合情理。行政院發言人羅秉成表示，近年經濟表現有所成長，蘇揆認為應該全民共享，因此指示各部會針對軍公教薪資及基本工資朝調漲方向評估，如何兼顧衝擊產業配套，需要跨部會研商，目前尚未定案，一旦確定後會再對外說明。

來源：聯合新聞網

但受疫情影響，今年經濟嚴重「外熱內冷」，雖然出現經濟高成長，但也將使明年基本工資調漲，遭遇產業別前景差異最大的一次。學者指出，台灣 基本工資既未分區，也未分產業別，該如何調漲基本工資，將是高難度的挑戰。雖也有人認為，可將基本工資月薪及時薪制漲幅脫勾，但仍將引起爭議。

行政院長蘇貞昌日前表示，台灣經濟成長創11年來最高，經濟成長果實要與全民分享，除了五倍券外，針對軍公教薪資及勞工基本工資，請勞動部及相關部會提供相關資料給審議委員會，體認並照顧勞工及軍公教辛勞。

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不過，全國商總理事長許舒博昨質疑，「要求需紓困的產業加薪，合乎情理嗎？請政府務必留條活路讓業者走下去！」明確表態反對紓困企業調漲基本工資，他批評過多防疫規定讓服務業無法正常做生意，尤其是紓困孤兒和八大行業，只能每天喝西北風。他並認為若政府堅持要調整，調漲基本工資所衍生費用應全由政府埋單，等到恢復正常商機，再由企業負擔。

許舒博說，今年台灣經濟成長率為5.88%，創下11年以來新高，但是餐飲、零售業6月營業額分別年減39.9%、13.3%，創下22年以來最大衰退幅度，7月也只有微幅回升，顯見台灣產業已呈「出口長紅、內需倒地」的兩極現象，高經濟成長率並不是所有產業共同成長的果實。

他表示，為員工加薪是雇主的責任，但是必須是在企業獲利的前提下，行政院日前喊話為軍公教人員調薪，是因為政府稅收有獲利，反觀服務業還在受疫情重創，要加薪實屬不合理。

羅秉成表示，今年經濟成長可望達到5%，因此蘇貞昌指示針對軍公教明年是否調薪，請相關部會就各種因素做為是否調整薪資的決策參考；基本工資部分，勞動部也表示可以正面期待，但各行業受疫情衝擊影響不同，有些行業真的很好，理應調薪，如何兼顧受疫情衝擊的配套措施，跨部會將研商，目前尚未做出結論。