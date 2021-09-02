警破獲首宗推特色情直播群 粉絲破16萬人吸金逾200萬

張女、邱男在推特上發布色情內容，並成立會員、直撥群組，不法吸金上看200萬元台幣，2人在彰化一間透天厝被檢警合力偵破，查獲情趣用品、電腦主機、鏡頭等作案工具。(記者楊湛華／翻攝)

社群 平台Twitter驚爆首宗色情直播群犯罪，暱稱「榕兒」的張姓色情主播與邱姓男子合夥，在推特 上發布性虐待、公眾性交及猥褻圖影，吸引高達16萬用戶追蹤後，去年底在通訊軟體上成立會員群組，繳納會費後即可入內觀看圖影、直播，粗估不法牟利逾200萬元台幣，經檢警協力調查，2人於8月31日在彰化被逮，被依妨害風化罪嫌移送法辦。

桃園龜山警分局日前網路巡邏，發現一名暱稱「榕兒」的色情主播（姓張，22歲）在社群平台Twitter（俗稱推特）上發布性虐待、公眾性交及猥褻等多部圖、影片，主帳號吸引逾16萬人追蹤，並曾前往屏東墾丁大街、南灣沙灘、台中高鐵站、雲林西螺大橋公園等公眾場所等處進行性交、猥褻，全都見網。

張女見推特上粉絲逐漸增加，與邱姓男子（24歲）合夥建立會員收費制度藉機牟利，創辦推特小帳作為轉口，供有心人士加入通訊軟體LINE、Telegram等加入會員群組、直播群組，繳交6000元台幣會費即觀看群內發布的大量性虐待、性交及猥褻圖片及影片。

警方調查，邱男為吸引更多會員加入，還會不定期舉辦福利活動，讓會員與直播主現場拍照、互動及猥褻等行為，連張女在戶外裸露與粉絲合照也上傳；2人依此法每月可賺取數十萬元台幣之不法所得，粗估去年底經營至今已獲利200多萬元。

本案經龜山分局與桃園市刑警大隊、屏東恆春分局等單位共組專案小組調查，蒐集邱嫌等人相關犯罪事證，報請彰化地檢署鄭積揚檢察官 指揮偵辦，上月31日持拘票在彰化縣員林鎮某透天別墅拘捕尚在從事直播邱、張等2嫌到案，現場查扣監視器鏡頭2顆、腳架1支、麥克風1支、錄音設備1台、情趣用品4批、筆記本3本、存摺5本、電腦主機1台、筆電1台、隨身碟1顆、行動電話2支及賓士車1部等犯罪工具，全案依妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，Twitter並未針對成人色情內容進行管控，只要有帳號且滿18歲，均可上傳或觀看相關內容，國內外都有非常多使用者（含個人、情侶、夫妻等）在上面發布情色內容，且各帳號之間還會互相追蹤、「推文」，粉絲動輒破萬人，儼然成為規模不亞於一般社交的龐大社群。