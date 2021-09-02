我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

911事件20周年 布希吐心聲：攻打阿富汗是保護美國人

台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆出133公里

記者邵心杰／台南2日電
王姓男子前後花3周改造渦輪自行車，搭配18萬元台幣噴射引擎、15萬元公路車，花費超過33萬元。(記者邵心杰／攝影)
王姓男子前後花3周改造渦輪自行車，搭配18萬元台幣噴射引擎、15萬元公路車，花費超過33萬元。(記者邵心杰／攝影)

台南市王姓男子為完成小時候的夢想，花18萬多元(台幣，下同)買遙控模型飛機的噴射引擎，找了大學教授設計引擎架，安裝在腳踏車後架上，日前試騎時30秒內狂飆到時速133公里，而這段渦輪自行車試騎影片在網路上瘋傳，「自己也嚇一跳」他說，沒想到速度這麼快，然而，此舉也引來警方注意，認噪音太大開出勸導單。

台南市交通大隊指出，依道路交通安全規則第119條第4項規定，「慢車擅自加裝補助引擎或馬達行駛者，依汽車之拼裝車輛處理。」及道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款及第二項舉發處罰沒入。然而，王試騎場地非道路、時間不確定，經檢舉須於7日內開單，警方先開勸導單後，視現行法條規範後續處理。

現年37歲的王男表示，小時候很希望有一架遙控飛機，但長大以後有經濟能力，覺得遙控飛機裡的噴射引擎，也可以裝在自己喜歡的腳踏車上，而且國外也實例，因此上網研究，找車身可承受時速破百衝擊力的碳纖維公路車，及選用可高速行駛的車胎。

在車子準備好後，王找了客戶也是大學教授，在師生的協助下，設計引模擬噴射引擎在45公斤推力時引擎架的強度，選用高硬度的鋁合金、碳纖維作為材料，可承受約200公斤的力道，才把噴射引擎裝在腳踏車上。

這台渦輪自行車，前後花3周改造，主要是考慮煞車、引擎架強度與安全的問題，搭配18萬噴射引擎、15萬元公路車，花費超過33萬元。

他在沒車、沒人的郊區道路上試跑，用700CC的水壺代替油桶，但由於噴射引擎1分鐘油耗約1100毫升，只能跑30秒，但最高時速約133公里，經車友拍下影片後在臉書上瘋傳，他說，直至警方找上門才知道違法，最擔心的是扣車，當下就把噴射引擎拆除。

台南市王姓男子花18萬多元台幣買遙控模型飛機的噴射引擎，找了大學教授設計引擎架，...
台南市王姓男子花18萬多元台幣買遙控模型飛機的噴射引擎，找了大學教授設計引擎架，安裝在腳踏車後架上，日前試騎時30秒內狂飆到時速133公里。(記者邵心杰／攝影)
王男找了大學教授，設計引模擬噴射引擎在45公斤推力時引擎架的強度，選用高硬度的鋁...
王男找了大學教授，設計引模擬噴射引擎在45公斤推力時引擎架的強度，選用高硬度的鋁合金、碳纖維作為材料，才把噴射引擎裝在腳踏車上。(記者邵心杰／攝影)

汽車 臉書

上一則

新聞眼／歡樂派對轉移焦點 挽得回年輕人心？

延伸閱讀

J.D. Powe調查：新車品質 公羊卡車奪冠 克萊斯勒墊底

J.D. Powe調查：新車品質 公羊卡車奪冠 克萊斯勒墊底
五區自行車暢遊開賽 人數大不如前

五區自行車暢遊開賽 人數大不如前
在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因
甜蜜蜜的車

甜蜜蜜的車

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
8月底到貨的BNT疫苗並非客製化疫苗，標籤可能有郭台銘在捷克接種的復必泰（Comirnaty）字樣。(中新社)

陳時中證實同意BNT印「復必泰」網轟：當初擋啥？

2021-08-26 02:29
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

2021-08-24 02:16
新北傳出中和1名男子打完2劑莫德納後死亡。美聯社

台灣新北首例 中年男打2劑莫德納1個月後不治

2021-08-30 10:20

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎