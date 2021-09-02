新聞評論／短期政策一再長期化 惡果誰擔？

金管會8月提出「當沖減稅」再延長之議，財政部隨即附和，決定將已實施四年多的當沖減稅再延長三年。（本報資料照片）

8月上旬股市稍露疲態，金管會立刻提出「當沖減稅」再延長之議，財政部隨即附和，決定將已實施四年多的當沖減稅再延長三年。當沖減稅是蔡政府2017年推動的措施，將股市當日沖銷交易稅由千分之三減半為千分之一・五，目的是刺激台股 交易。本來只是預計實施一年的短期措施，如今一延再延，變成長達七年多。當沖交易被視為是「政府做莊」的賭場，如今賭客欲罷不能，政府扮莊家也上了癮。

蔡政府上癮的，並不只是在股市做莊做多，財政部搭著「當沖減稅」的便車，近日一口氣提出「五大減稅案」，包括權證避險降稅、電動車免牌照稅、減免貨物稅及智慧機械投資抵減；以扶植產業、活絡股市之名，分別將修法延長減稅三至四年。政府利用疫情 險峻為掩護，趁國人憂慮疫情和疫苗而無暇他顧，不擇手段地將許多施政上的短期措施「長期化」，不惜犧牲稅收，只為圖利特定產業。

政府不是不能拿「減稅」為手段來扶植產業，但減稅通常是短期的刺激工具，一旦淪於長期化，效果就會變質。就像台股當沖減稅，本來是一年的政策，已經延過三年八個月，現在又要再延三年，最後必然成為戒不掉的賭癮。7月當沖戶數已增加到20萬戶以上，占台股交易比重四成，蔡政府還要繼續過它的「賭場莊家」之癮；萬一股市的氣球吹破，誰來負責？尤其，這些當沖玩家，多半都是資本不豐的年輕股民。

相較於政府對股市和產業不斷提供減稅獎勵，政府對攸關勞工權益的政策，卻一再拖延與漠視。最近，行政院剛通過中央政府總預算 ，由勞動部編列300億元（台幣，下同，約10.8億美元）挹注勞保基金。表面上看，挹注金額較今年增加，事實上，卻無補於勞保基金偌大的財務黑洞。據估算，政府的挹注規模至少要800億到1000億，才足以填補基金缺口；但行政院卻想用300億元打發這個問題。

進一步說，蔡總統一上任即信誓旦旦要進行「年金改革」，但在對軍公教年金進行了一場世紀大掠奪後，對勞保年金的改革卻撒手不顧。近幾年，行政院陸續編列資金挹注，不過是為遮掩蔡總統逃避勞保年金改革的真相。從2017年開始，勞保基金的保費收入和支出已入不敷出，去年更短缺近500億元，需靠勞保基金的投資收益及政府挹注作為彌補。但這終非長久之計，因為2026年勞保基金即將破產，屆時這個爛攤子要留給誰收拾？而未來領不到年金的退休勞工，又要向誰追討公道？

蔡總統剛上任時改革宣示不斷，如今卻只能使用短期措施來遮掩自己的施政不力，乃至迴避改革，可謂銳氣和理想盡失。近三年，人們何曾聽蔡英文再提過什麼改革？不僅如此，蔡政府還不斷發放各種「小惠」來討好選民，例如，蔡英文任內電費已創下「連六凍」的紀錄，今年夏季電費也暫緩實施，就是怕民眾遷怒她的能源政策。包括被稱為「東廠」的促轉會，已兩度延任，卻始終處於組織架構不全的狀態。

更嚴重的是，蔡政府任內編列的特別預算已達空前規模。從八年8800億的前瞻建設特別預算，到四度追加達8400億元的防疫紓困振興特別預算，以至最近傳出國防部將編列的2000億飛彈特別預算，加總近2兆的規模。如此流水般的花費和支出，將使中央政府負債突破六兆，國民人均負債超過26萬元。

沒有責任感的政府，只想享受撒幣的快感，不斷將短期措施長期化，果真不擔心把惡果留給下一代？