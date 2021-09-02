無薪假5.8萬人新高 服務業增最多

勞動部1日公布最新減班休息數據，本期4822家、5萬8731人放無薪假，又刷新疫情爆發以來新高。(本報資料照片)

疫情 趨緩已一段時日，不少場所和餐廳內用也解封，但根據勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施無薪假的事業單位有4822家、5萬8731人，又較上期增加196家、2165人，實施人數、家數又刷新去年疫情爆發以來新高。勞動部官員分析，主要是支援服務業一個月就增加4700多人，但其他行業已逐漸好轉。

本期實施無薪假家數最多的行業為住宿餐飲業，共1120家，其次為批發零售業 1114家、支援服務業1106家；人數也以住宿餐飲業最多，有2萬4795人，其次為支援服務業8376人、批發零售業7825人。

不過，支援服務業無薪假人數增加最多，一周內就增加27家、872人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說，本期無薪假家數及人數再創疫情以來新高，但隨疫情趨緩，觀察7月底與8月底數據，8月底住宿餐飲業、批發零售業人數皆比7月底減少，住宿餐飲業人數甚至少了將近一成，顯見疫情衝擊已趨緩。

但包含旅行社在內的支援服務業，因境管持續（外國人赴台、台灣 人出國旅遊受限）、交通部紓困方案已截止等因素，人數仍呈現上升趨勢，1個月以來就多出535家、4733人，未來不排除將繼續增加。

至於國旅，黃維琛說，以地區別看，觀光勝地的宜蘭、南投無薪假人數已減少，推測國旅已逐漸回復。他預料，隨著9月開學，將帶動運輸業、餐飲業、批發零售業好轉。黃維琛研判，若接下來疫情沒太大變化，每周數字僅會微增減。