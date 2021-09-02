我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

911事件20周年 布希吐心聲：攻打阿富汗是保護美國人

無薪假5.8萬人新高 服務業增最多

記者葉冠妤／台北2日電
勞動部1日公布最新減班休息數據，本期4822家、5萬8731人放無薪假，又刷新疫情爆發以來新高。(本報資料照片)
勞動部1日公布最新減班休息數據，本期4822家、5萬8731人放無薪假，又刷新疫情爆發以來新高。(本報資料照片)

疫情趨緩已一段時日，不少場所和餐廳內用也解封，但根據勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施無薪假的事業單位有4822家、5萬8731人，又較上期增加196家、2165人，實施人數、家數又刷新去年疫情爆發以來新高。勞動部官員分析，主要是支援服務業一個月就增加4700多人，但其他行業已逐漸好轉。

本期實施無薪假家數最多的行業為住宿餐飲業，共1120家，其次為批發零售業1114家、支援服務業1106家；人數也以住宿餐飲業最多，有2萬4795人，其次為支援服務業8376人、批發零售業7825人。

不過，支援服務業無薪假人數增加最多，一周內就增加27家、872人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說，本期無薪假家數及人數再創疫情以來新高，但隨疫情趨緩，觀察7月底與8月底數據，8月底住宿餐飲業、批發零售業人數皆比7月底減少，住宿餐飲業人數甚至少了將近一成，顯見疫情衝擊已趨緩。

但包含旅行社在內的支援服務業，因境管持續（外國人赴台、台灣人出國旅遊受限）、交通部紓困方案已截止等因素，人數仍呈現上升趨勢，1個月以來就多出535家、4733人，未來不排除將繼續增加。

至於國旅，黃維琛說，以地區別看，觀光勝地的宜蘭、南投無薪假人數已減少，推測國旅已逐漸回復。他預料，隨著9月開學，將帶動運輸業、餐飲業、批發零售業好轉。黃維琛研判，若接下來疫情沒太大變化，每周數字僅會微增減。

疫情 零售業 台灣

上一則

警破獲首宗推特色情直播群 粉絲破16萬人吸金逾200萬

下一則

新聞眼／歡樂派對轉移焦點 挽得回年輕人心？

延伸閱讀

美8月ADP就業報告不如預期 Delta變種病毒害的

美8月ADP就業報告不如預期 Delta變種病毒害的
疫情反撲 官員估：今年國旅慘逾去年

疫情反撲 官員估：今年國旅慘逾去年
疫情來新高 台灣4702家、逾5.7萬人放無薪假

疫情來新高 台灣4702家、逾5.7萬人放無薪假
洛學區教職員未接種 將放無薪假

洛學區教職員未接種 將放無薪假

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
8月底到貨的BNT疫苗並非客製化疫苗，標籤可能有郭台銘在捷克接種的復必泰（Comirnaty）字樣。(中新社)

陳時中證實同意BNT印「復必泰」網轟：當初擋啥？

2021-08-26 02:29
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

2021-08-24 02:16
新北傳出中和1名男子打完2劑莫德納後死亡。美聯社

台灣新北首例 中年男打2劑莫德納1個月後不治

2021-08-30 10:20

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎