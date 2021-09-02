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泰晤士2022世界大學排名 台大跌出百大

台灣新聞組╱台北2日電
台灣大學跌出泰晤士2022世界大學百大榜。(本報資料照片)
台灣大學跌出泰晤士2022世界大學百大榜。(本報資料照片)

泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education，THE）2日公布2022世界大學排名，冠軍仍由英國牛津大學奪下，蟬聯6年第一名寶座；而在台灣方面，台灣大學從去年的97名降16名滑落至113名，跌出百大榜單，但全台今年共40校入榜，較去年增加2校。

最新公布的《泰晤士高等教育》世界大學排名，涉99個國家及地區，共1662所大學，從教學、研究、論文引用、知識轉移及國際視野共5個範疇，評估學校表現。

泰晤士高等教育特刊公布2022世界大學最新排名，前10名依序為英國牛津大學、美國加州理工學院（第2名）、美國哈佛大學（第2名）、美國史丹福大學、英國劍橋大學（第5名）、美國麻省理工學院（第5名）、美國普林斯頓大學、美國加利福尼亞大學（簡稱柏克萊加大）、美國耶魯大學、美國芝加哥大學。

而在台灣方面，台灣大學從去年的97名下降16名，滑落至113名，是該校去年首度闖入世界百大後又跌出百大榜單；但整體而言，台灣共有40所學校入榜，比去年38所學校增加2校。前5名依序為台灣大學（113名）、台北醫學大學（201至250名）、中國醫藥大學（301至350名）、陽明交通大學（301至350名）、清華大學（351至400名）。

但全台去年有18校列入全球1000名榜單內，今年只剩11校，除上述5校外，其餘6校為亞洲大學（501到600名）、台灣師範大學（601到800名）、台灣科技大學（601到800名）、成功大學（601到800名）、長庚大學（801到1000名）、中山大學（801到1000名）等，該榜單1200名之後不再區分，而今年全球共99國1662所大學入榜，總數創歷史新高。

泰晤士表示，去年全球爆發武漢肺炎疫情，讓高教界投入研究，致許多醫科大學在今年排名上升，包括台灣亞洲大學（501到600名）等校，排名都因此而較去年至少上升了一個排名帶。

台灣 美國 教育

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