總統府開凱旋趴 高規格謝東奧台灣英雄

總統府1日舉辦「Our Heroes！台灣英雄凱旋派對」，蔡英文總統(前中)、副總統賴清德(前右二)、行政院長蘇貞昌(前右)與東奧英雄合影。(記者胡經周／攝影)

台灣 選手在東京奧運 創下史上最佳成績，總統府昨天舉辦「Our Heroes！台灣英雄凱旋派對」，邀請並歡迎東奧代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等146人。府前廣場也擺出紅地毯，高規格迎接代表團們，總統府內也布置成派對風格，「感謝台灣英雄」。

凱旋派對現場除有陸軍特戰指揮部70名官兵準備的巨幅國旗，另安排三軍儀隊「劍門」。男子羽球 雙打金牌「麟洋配」王齊麟、李洋打頭陣上場，舉重女神郭婞淳壓軸，讓選手們有像走星光大道般的體驗。

郭婞淳代表上台致詞，忍不住哽咽表示，謝謝所有選手無所畏懼站上舞台，用非常拚的拚勁，在疫情之下，帶給大家有那麼多的力量跟希望。郭也說，時間不會停止，也不會辜負持續努力的人，希望國人持續支持選手，讓世界看見台灣。

「麟洋配」走紅毯，不時看著左右兩側的互動留言。跆拳道羅嘉翎透露，最近開了YouTube頻道，希望分享運動之外的生活。羽球國手周天成、王子維走在紅毯還逗趣上演殺球對打。

羽球女單銀牌戴資穎，桌球混雙銅牌林昀儒、鄭怡靜也開心揮手致意。奪得銀牌的「鞍馬王子」李智凱與教練林育信一同出席，他們和空手道銅牌文姿云都比出大愛心手勢。

網球國手盧彥勳希望能把20幾年經驗傳承，幫助更年輕的選手。游泳國手王冠閎紅毯走到一半，撩起上衣秀出精實八塊腹肌，增添亮點。

蔡英文總統致詞時逐一唱名，肯定所有台灣英雄，並當場宣布，面對2024巴黎奧運，這次的「黃金計畫」還會持續進行，「對於後勤的支持只會增加，不會減少」，要讓黃金計畫更好。她期待企業界、協會可以和政府一起為選手創造更好的體育環境，不僅頂尖選手，基層的環境及運動人口都要培養，讓台灣的體育實力繼續茁壯下去。