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查緝走私肉品蘇揆又飆罵 基層怨人錢犬3缺才是破口

記者楊竣傑、張哲郢／台北1日電
行政院長蘇貞昌日前前往新北市林口區翔育畜牧場，視察防堵非洲豬瘟禁止廚餘進入豬隻飼養場所執行情形，蘇院長穿隔離衣全副武裝視察。(本報資料照片)
行政院長蘇貞昌日前前往新北市林口區翔育畜牧場，視察防堵非洲豬瘟禁止廚餘進入豬隻飼養場所執行情形，蘇院長穿隔離衣全副武裝視察。(本報資料照片)

非洲豬瘟走私肉品侵台，行政院長蘇貞昌一周前才到機場飆罵海關，昨又到台北港視察貨物通關流程，但財政部關務署基隆關務長楊崇悟簡報後，蘇貞昌針對上周查獲兩起走私案質疑「這算什麼成果，表示走私很多！」蘇說，最好的成果是怎麼查都查不到，要求相關單位找到正確方法嚴防走私。

蘇貞昌受訪說，不只對越南，其他可能的通路都要加強查察。蘇貞昌還說，去年貨物量成長三倍，但人力也已增加，走私到底問題出在哪？相關單位要找出正確方法。

不過，有海關透露，這一周給人、給錢、給X光機都沒到位，檢疫犬支援也只是每周亮相個幾個小時，人、錢、犬「三缺」恐才是破口。

本報系聯合報追蹤，桃機共四個貨運倉儲，越南貨需百分之百複查，但未增加人力，遑論經費與機器。

關務署前署長王亮日前投書聯合報說，海關判讀X光影像很困難，檢疫犬是查緝肉製品主力，應多買幾隻密集查緝。但資深海關阿展（化名）嘆口氣說「檢疫犬也沒有多排班啦」，檢疫犬配置在各機場，也機動支援碼頭勤務，以往快遞倉儲本來就先由檢疫犬守第一關，但以桃機為例，檢疫犬得分頭到四個倉儲工作，「一周出現一、兩次就很多了」。

阿展還說，以前曾有一、二顆金桔藏在層層包裹的貨物內，都被檢疫犬查出，令他印象深刻，海關寄望農委會防檢局編列6000多萬元台幣訓練及執行勤務的檢疫犬隊可成主力。

防檢局植物檢疫組組長翁壹姿說，去年旅客因新冠疫情減少，有增加犬組至貨運站排班，但得依檢疫犬個性、抗壓性等滾動式調整，且檢疫犬無法24小時輪班，再厲害也只是輔助。至於檢疫犬組數，翁壹姿說，目前維持56組，暫不增加。

非洲豬瘟走私肉品侵台，行政院長蘇貞昌要求嚴查，但海關人員抱怨，檢疫犬支援不足。(...
非洲豬瘟走私肉品侵台，行政院長蘇貞昌要求嚴查，但海關人員抱怨，檢疫犬支援不足。(圖：機場公司提供)

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