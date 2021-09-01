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人口普查 台老年人口大增 勞動力首見負成長

 記者陳熙文／台北1日電
行政院預定公布十年一度人口普查的最新數據。據了解，65歲以上老年人口較2010年增加122.6萬人，快速進入高齡化社會，工作年齡人口也首次出現負成長。（本報資料照片）
行政院預定公布十年一度人口普查的最新數據。據了解，65歲以上老年人口較2010年增加122.6萬人，快速進入高齡化社會，工作年齡人口也首次出現負成長。（本報資料照片）

行政院主計總處昨公布2020年人口及住宅普查初步統計結果。10年一度的人口普查發現，台灣65歲以上老年人口較10年前增加122.6萬人，快速進入高齡化社會，而台灣工作年齡人口也首次出現歷次普查的負成長，減少16.9萬人。

初步調查結果，台灣2020年常住人口為2383.4萬人，近10年平均年增率降至零點3%，其中，本國籍為2291.3萬人，非本國籍為92.1萬人（含產業及社福移工70.1萬人）；另外，台灣人（有戶籍者）常住國外者為65.7萬人，較108年約減少18萬人，主因是疫情返國或取消出國情形增加。

調查顯示，台灣65歲以上老年人口為367.1萬人，占總人口的15.9%，較2010年劇增122.6萬人，快速進入高齡社會；15至64歲工作年齡人口（不含移工）為1654.7萬人，占總人口的71.5%，減16.9萬人，為歷次普查首次的負成長。

調查結果也指出，台灣65歲以上需他人長期照顧者為48.7萬人，占總人口的13.3%，較2010年續增17.6萬人或56.6%。

而家庭結構受晚婚少育及高齡化影響，由父母與未婚子女組成家戶為245.5萬戶，較2010年減少20萬戶；夫婦（含同居）家戶為107.1萬戶，增加25.4萬戶；單人家戶為208.5萬戶，增加45.5萬戶。

65歲以上常住人口367.1萬人（不含移工）中，與子女同住者占51.9%，僅與配偶（或同居伴侶）同住者占21%，與其他親友同住者占8.8%，住安養機構及寺廟等非普通住戶者占2.8%，獨居57.1萬人占15.6%。與2010年比較，高齡獨居者增加22.1萬人。

另外，2020年總住宅數為899.2萬宅，較2010年增加91.8萬宅；無人經常居住的空閒住宅166.4萬宅，占總住宅數18.5%，其中偶爾自住比率為5.4%，目前沒有使用比率為13.1%。

此外，受科學園區、工作機會大增影響，新竹縣近10年常住人口成長最多、增幅達21.2％，大幅領先其他縣市，桃園市、台中市則因台商回流、中科等產業聚集效應，近10年常住人口分別有11.4％、11.1％的增長，近來科技廠陸續進駐南科，令台南市人口也呈1.9％的成長。

傳統的農業縣市，包括南投縣、嘉義縣市以及屏東縣等，近10年來常住人口減少幅度皆超過5.8％；惟金門縣因福利佳，近年積極發展觀光旅宿、大學擴招等因素，人口逆勢成長17.4％，是比較特別的縣市。

台灣 工作 人口普查

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