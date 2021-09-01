台末代大學指考錄取率98% 僅700人落榜

大學考試分發1日上午8時放榜，錄取率達97.98％創歷史新高。（本報資料照片）

末代大學指考昨放榜，3萬3869人上榜，錄取率97.98%創歷年新高，只有700人落榜，史上最少。各大學校系釋出3萬6000多個招生 名額多於考生，2732個缺額4年來最多，外語和遊憩運動學群都逾400個缺額，招生慘淡。

大學考試入學分發委員會主委蘇慧貞分析，明年考生適用108課綱，考招變革多，吸引更多有意願重回大學的考生報考，應屆生重考意願也變低，所以錄取率創新高。台灣 大學統計，今年有1514名指考生錄取台大，3成來自台北市、2成1來自新北市，6都上榜者占總數8成4，主因是六都人口本來就較多。

今年20所大學2732個缺額創4年新高，是去年的53倍。有些國立大學招不滿，如台灣藝術大學、台南大學、屏東大學、台東大學和嘉義大學等校。出現缺額的私立大學有15校，明道大學缺額率近九成；真理大學449個缺額高於他校。

甫落幕的東京奧運 帶動台灣運動熱潮，但考分會執行秘書王育民指出，缺額主要落在遊憩運動學群，有401個缺額，占該學群總名額3成1，推估此學群對應職業大多開放跨領域人士入行，學生不一定要在大學期間主修相關科系。

今年缺額總數最多的是外語學群，共489個名額無人選讀。文化大學教務長方元沂指出，缺額並非平均分布各系，校內文學院的中文系、外語學院的英文系出現缺額，但與就業連結良好的系所不受影響。

至於考生填志願，考分會統計，今年僅3.4萬人填志願，史上新低，平均每人填53個志願。3.3萬個上榜者每人平均填59個志願；700個落榜者平均每人只填33個志願，比往年落榜者少。

考分會表示，即日起到2日受理複查分發結果，10日公告複查結果。台灣多數大學規畫9月中旬、中秋節前後開學，但受新冠肺炎疫情影響，尚有變數。

補教指出，第一類組，今年政治大學、清大經濟系排名下降，政大資管社會組排名反而躍升4個名次，文組生也靠攏AI。

第二類組今年「選系不選校」風氣更盛，前10大校系有9個是電機及資工相關科系，中央大學和中興大學的電機系與資工系分數首度超過台大土木系，中正電機系也超過台大地理系，顯示符合當前就業導向科系更受青睞。

第三類組方面，台大牙醫系最低錄取分數高於陽明交大醫學系（自費），推測是因陽明交大回流名額較去年多了12人。