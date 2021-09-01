全身瘀傷 頸有掐痕 台南3歲女童疑遭虐死

台南市三歲女童遭虐死，女童方姓生母和同居胡姓男友被移送，檢方依殺人罪聲請羈押。(記者黃宣翰／攝影)

台南市一名三歲女童前晚被救護車送醫，全身多處大面積瘀傷，急救不治，院方通報疑似兒虐；警方帶回方姓生母和她胡姓男友，兩人承認管教否認凌虐，但檢警相驗女童除了瘀傷，頸部、口、鼻有捏掐及出血痕跡，研判是棍棒或徒手重力造成，檢方認為二人涉嫌殺人重罪，訊後向法院聲請羈押禁見。

本報系聯合報報導，台南市警方前晚10時20分分接獲成大醫院通報，消防分隊救護車送來一名女童，全身上下多處瘀傷，到院前意識不清，搶救後不治。員警趕至醫院，研判女童曾遭凌虐，將女童生母26歲方姓女子和同居人26歲胡姓男子帶回調查。

胡男說，小孩之前不乖吵鬧，曾輕輕打過她，方女也說曾因女童吵鬧出手管教，但都否認前晚曾打小孩；警方追問女童全身多處瘀傷，得知二人曾用拖把打女童，依過失致死罪嫌移送。

台南社會局已啟動兒虐事件處理程序，依兒童及少年福利 與權益保障法提起獨立告訴。

檢方昨天相驗，女童頭、胸、腹、臀部及四肢都大面積瘀血，頸部及口、鼻有捏掐及出血痕跡，研判是棍棒和徒手重力造成，認定方女和胡男涉嫌殺人，向法院聲押二人，女童死因待解剖釐清。

警方調查，女童生父2019年1月過世，原本在基隆和祖父母同住，同年3月被帶到嘉義給舅公照顧；今年7月15日方女將她接到台南一起居住，才一個半月就發生憾事。

據了解，方女和胡男在台南同居數個月，胡男原在電子遊藝場工作 ，但疫情 爆發後失業，二人都沒有工作，經濟狀况不佳。